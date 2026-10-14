EEUU retira a su encargado de negocios en Managua tras el rechazo a su embajadora

afp_tickers

Compartir

3 minutos

Estados Unidos anunció este martes que llamó a consultas a su encargado de negocios en Managua ante el rechazo del gobierno nicaragüense a darle el visto bueno a su embajadora designada.

El rechazo de Managua a la embajadora designada Natasha Franceschi «demuestra la hipocresía de su retórica de respeto mutuo y su deseo de montar un espectáculo político a costa del pueblo nicaragüense», explicó el Departamento de Estado mediante nota de prensa.

«Por instrucciones del secretario de Estado Marco Rubio, el encargado de negocios Elias Baumann regresa a Washington para realizar consultas cruciales», explicó el texto.

Daniel Ortega, de 80 años, y su esposa Rosario Murillo, de 75, gobiernan Nicaragua con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

La decisión de los copresidentes de rechazar a la embajadora nominada, «una diplomática de carrera», de acuerdo con el Departamento de Estado, «demuestra su absoluta falta de voluntad para entablar un diálogo diplomático productivo».

Natasha Franceschi fue nominada el 7 de agosto.

Según los usos diplomáticos, el gobierno que recibe al embajador debe dar su plácet o «agrément» antes de que ese diplomático asuma el cargo.

El gobierno nicaragüense se considera víctima del intervencionismo de Estados Unidos, y a principios de septiembre el parlamento aprobó una reforma que prohíbe la participación de la oposición en cualquier proceso electoral.

Esta deriva autoritaria llevó a la Organización de Estados Americanos a emitir por unanimidad una condena política el pasado 2 de octubre.

Al mismo tiempo, los Estados miembros de la organización decidieron constituir un grupo negociador, para intentar un diálogo con Managua.

Estados Unidos se declaró candidato a integrar ese grupo negociador.

Algunos países en la región, como República Dominicana, ya cerraron su embajada en Managua, una decisión replicada rápidamente por el gobierno de izquierdas nicaragüense en los mismos términos.

– «Derecho a agredir» –

Washington quiere que América Latina aísle política y económicamente al régimen de Ortega y Murillo, y para ello ya ha emprendido su propia campaña de sanciones contra toda la plana mayor del gobierno, sus ministerios y principales empresas.

Tras la captura por Estados Unidos del líder venezolano Nicolás Maduro, Nicaragua ha quedado al margen de una región que además ha protagonizado un acusado giro a la derecha, algo que Washington quiere aprovechar.

El gobierno de Donald Trump ensaya con sus socios del Escudo de las Américas, una nueva alianza de seguridad, adoptar a nivel multilateral ese mismo esquema de sanciones, para impedir que países como Nicaragua o Cuba puedan acceder a los circuitos comerciales o financieros, excepto por motivos humanitarios.

«Las dictaduras que niegan los derechos inalienables de sus ciudadanos no deberían gozar de los mismos beneficios económicos o políticos que los gobiernos comprometidos con la defensa de la paz y la seguridad hemisféricas», pidió Rubio en un comunicado el 2 de septiembre.

«Simplemente porque es un poder militar mundial [Estados Unidos], se siente con el derecho de agredir en cualquier parte del mundo», replicó Daniel Ortega.

jz/mel

Los preferidos del público Los más discutidos