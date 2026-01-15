El ‘Shazam’ brasileño para las fugas hídricas vuela más alto tras un premio millonario

4 minutos

Isaac J. Martín

Abu Dabi, 15 ene (EFE).- Hace una década, la brasileña Marília Lara comenzó lo que ella llama el ‘Shazam’ de las fugas hídricas: una empresa que, con sólo analizar el sonido y la vibración, es capaz de detectar fugas de agua y mejorar la eficiencia en su distribución. Ahora, gracias a un premio millonario en Abu Dabi, busca expandirse y llegar a España, entre otros países.

El nombre de la empresa que cofundó y de la que es consejera delegada, Stattus4, sonó durante la ceremonia de los premios Zayed a la Sostenibilidad, dentro de la Semana de Sostenibilidad de Abu Dabi (ADSW) organizada por el gigante renovable emiratí Masdar. Se llevó un galardón valorado en un millón de dólares por ser el mejor proyecto hídrico a nivel global.

«Nosotros ya llevamos 10 años desarrollando este proyecto y bueno, es mucho dinero y la idea es ahora invertir en nuestra tecnología, pero el principal objetivo es expandirnos fuera de Brasil», dice a EFE la joven, oriunda de São Paulo, tras recoger el premio de la mano del presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed.

¿Cómo funciona?

Pero, ¿de qué se trata? Lara lo define como un «oído biónico».

«Cogemos los datos de presión y datos de sonido. Piensa que la tubería está presurizada para que se pueda caminar por las calles. Entonces, si hay una ruptura, va a hacer una vibración un poco diferente a si no hay nada», explica.

Con esos datos y con la aplicación de la inteligencia artificial (IA), se encuentran también los problemas en la eficiencia de la distribución.

«¿Has utilizado ‘Shazam’?», pregunta, en referencia a la aplicación que identifica casi cualquier canción que escuches en segundos. «Pues nosotros somos el ‘Shazam’ de las fugas hídricas», afirma sonriendo.

Salvar el «agua del mundo»

Ella y su equipo han recibido esta distinción en Abu Dabi por usar esta tecnología que une IA e Internet de las Cosas (IdC) que ha ayudado a empresas de servicios públicos a detectar y reparar fugas con una velocidad y precisión «sin precedentes», según los organizadores.

Con su tecnología, han monitoreado más de 5.000 kilómetros de redes de distribución e identificado más de 22.000 posibles puntos de fuga, por lo que esta pyme brasileña permite ahorrar alrededor de 5.560 millones de litros de agua al día, reforzando la seguridad hídrica de más de cuatro millones de personas y transformando la eficiencia de los sistemas de agua urbanos.

«Tenemos como ocho clientes entre las diez mayores compañías de distribución de agua en Brasil. Ya tenemos algunos proyectos en Portugal, pero llevamos analizando desde hace un año cómo hacer una expansión para la Europa mediterránea, es decir España, Italia y Portugal», indica.

Su idea es trabajar con otras ciudades de otros países para ayudar a salvar el «agua del mundo», apunta.

La pérdida de agua en Brasil

Eso sí, esta empresa sólo se dedica a las ciudades y aún no han llegado, por ejemplo, a la Amazonía brasileña.

«Aún no estamos en la Amazonía. Nuestra tecnología está muy bien adaptada para ciudades. En Manaos, por ejemplo, que es una de las mayores ciudades de allá, tienen algunos problemas que necesitan resolverse antes» que aplicar su tecnología, aduce, ya que hay, de base, problemas de distribución del agua.

Pese a que le gustaría estar en esa zona, es consciente de que el primer paso es que esté la «distribución hecha, es decir, las casas conectadas a las tuberías del agua. Después, debemos tener los medidores de agua en las casas, porque tenemos que medir cuánto estamos poniendo en las tuberías y cuánto llega a los hogares».

Brasil posee el 12 % de las reservas de agua dulce del planeta, lo que representa el 53 % de los recursos hídricos de Sudámerica, y gran parte de las fronteras del país están definidas por cuerpos de agua: 83 ríos fronterizos y transfronterizos, además de cuencas hidrográficas y de acuíferos.

Sin embargo, el país perdió el 2,2 % de su superficie de agua el año pasado con respecto a 2023, con lo que mantuvo una tendencia de reducción iniciada en 2009, según un estudio divulgado por la red MapBiomas.

La sequía extrema de Brasil en 2024, la mayor en las últimas seis décadas, también castigó la Amazonía, que perdió el 3,6 % de su superficie de agua ese año en relación al promedio histórico.EFE

ijm/amr/cc

(foto)(vídeo)