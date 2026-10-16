El Consejo de Seguridad sondea los posibles vetos a los candidatos a liderar la ONU

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Naciones Unidas, 16 oct (EFE).- El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará este viernes una nueva votación sobre los candidatos a la secretaría general con un formato que permitirá conocer si enfrentan el veto de alguno de los cinco miembros permanentes, lo que complicaría sus aspiraciones para suceder a António Guterres.

Al igual que en las cinco rondas anteriores, este sondeo no vinculante (conocido como ‘straw poll’) tiene lugar a puerta cerrada y de manera confidencial.

Sin embargo, esta vez los cinco miembros permanentes con derecho a veto -Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido- votarán en papeletas de un color, mientras que los otros diez miembros lo harán en papeletas blancas.

Esta diferencia permitirá conocer, por primera vez, si alguno de los aspirantes se enfrenta al rechazo de una de las cinco potencias con derecho a veto.

Dado que esta votación todavía no es vinculante, los vetos podrían variar en futuros sondeos. Aun así, ayudará a hacerse una idea de quiénes lideran la carrera a la secretaría general.

Hasta ahora, la costarricense Rebeca Grynspan mantiene el liderazgo, seguida por la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett y el argentino Rafael Grossi, aunque los tres recibieron más votos negativos en la quinta ronda que en las anteriores.

Por detrás, muy desmarcados, quedaron el ugandés Olara Otunnu, el senegalés Macky Sall y las ecuatorianas María Fernanda Espinosa e Ivonne Baki.

Hasta la fecha, solo la chilena Michelle Bachelet se ha retirado de la candidatura en medio del proceso de votación. La argentina Virginia Gamba lo hizo antes de que iniciaran los sondeos.

Ante el aparente bloqueo, crecen los rumores sobre posibles nuevos aspirantes. Según el portal especializado PassBlue, la ministra de Estado de Emiratos Árabes Unidos, Lana Nusseibeh, podría sumarse a la carrera. También suenan la mexicana Alicia Bárcena, el jamaicano Earle Courtenay Rattray o el turco Feridun Sinirlioğlu. EFE

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