El expresidente de RD Congo forma un nuevo movimiento con grupo armado

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El expresidente de la República Democrática del Congo (RD Congo) Joseph Kabila se convirtió en líder de un nuevo movimiento político-militar junto con el grupo armado antigubernamental M23, que controla grandes extensiones del país.

La alianza fue anunciada en una conferencia de prensa conjunta en la residencia de Kabila en la ciudad de Goma, en el este del país, una zona rica en minerales bajo control del M23 desde 2025.

El nuevo grupo denominado Frente Para la Refundación de la Nación (FRN) fue presentado como un movimiento «político-militar» que «unirá fuerzas, recursos y medios» con la meta de «poner fin a la tiranía por cualquier medio, incluida la fuerza».

Kabila será el líder del movimiento, con dirigentes rebeldes como subalternos.

El expresidente Kabila, de 55 años, fue sentenciado a muerte en ausencia el año pasado por «complicidad» con el M23.

El anuncio de la nueva alianza de Kabila se da en momentos de un clima de incertidumbre política en RD Congo.

El presidente Felix Tshisekedi, de 63 años y sucesor de Kabila, concluirá en 2028 su segundo quinquenio en el poder.

La constitución congolesa establece un tope de dos mandatos de cinco años, pero la mayoría oficialista ha defendido una reforma para permitirle al presidente continuar en el poder.

El este de RD Congo ha sufrido más de 30 años de violencia, con varios intentos fallidos de mediación.

El gobierno congolés y el M23 acordaron un alto el fuego en julio de 2025, como parte de un proceso de negociación con mediación de Catar, pero no ha sido respetado.

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