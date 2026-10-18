El FMI y el BM clausuran su cita anual marcada por las advertencias sobre la IA y la deuda

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Bangkok, 18 oct (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) clausuraron este domingo su reunión anual, celebrada este año en Bangkok, que se vio marcada por las advertencias sobre los riesgos de la inteligencia artificial (IA) y el alto nivel de deuda soberana de los países desarrollados.

Tras siete jornadas de frenéticas reuniones y múltiples actos, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, y el presidente del BM, Ajay Banga, asistieron hoy a la ceremonia de firma para que las reuniones de estos organismos se celebren en 2029 en Emiratos Árabes Unidos, representado a su vez por su ministro de Finanzas, Hadi Al Hussaini, y su gobernador del Banco Central, Khaled Balama.

Durante el acto, Banga destacó el papel de Emiratos como centro para canalizar capital del sector privado hacia los mercados emergentes, mientras que Georgieva elogió a Tailandia por haber establecido un estándar excepcionalmente alto como anfitrión.

La cita en la capital tailandesa arrancó el lunes y a lo largo de la semana se publicaron informes mundiales sobre el crecimiento económico, la política fiscal y la estabilidad financiera; las conversaciones llegaron a su jornada clave el viernes con las reuniones plenarias, mientras que durante el fin de semana se celebraron sesiones organizativas, de repaso y algunas bilaterales.

El martes, el FMI estimó que la economía mundial crecerá el 3,1 % en 2026 (una décima más de lo previsto anteriormente) y avanzará el 3,4 % en 2027, con la guerra de Irán y el aumento de los precios del petróleo y las materias primas al hacer restar fuerza al avance económico y la inversión en inteligencia artificial (IA) como elemento positivo que amortigua el impacto del conflicto.

Entre sus conclusiones, Georgieva destacó el optimismo por la resiliencia de la economía mundial, la promesa de la IA y el dinamismo de Asia, pero también reconoció a la IA como una fuente de preocupación, al igual que la inflación, los altos niveles de deuda, las guerras y los riesgos climáticos.

«Se reconoce que el boom de la IA es la principal fuente de apoyo, pero que también hay un riesgo porque cuando se depende de un motor fundamental de crecimiento es como estar a la pata coja», expuso el sábado la directora del FMI.

Uno de los mantras más repetidos estos días por Georgieva ha sido el de la necesidad, a su juicio, de que los países más ricos y endeudados lleven a cabo urgentemente ajustes fiscales.

Además de los pronósticos de crecimiento planetarios, el FMI publicó esta semana que la inflación mundial llegará al 4,7 % en 2026, y en la nueva entrega del informe sobre fiscalidad indicó que el rendimiento medio de los bonos soberanos a diez años de países del G7 (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, EE.UU., Canadá y Japón) aumentó más de un punto porcentual entre febrero y septiembre, hasta su mayor nivel en casi dos décadas. EFE

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