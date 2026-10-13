El Gobierno de Austria estudia prohibir el uso de gafas inteligentes en clase

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Viena, 13 oct (EFE).- El Gobierno de Austria está evaluando una prohibición general del uso de las gafas inteligentes en los centros educativos después de que la Justicia del país centroeuropeo revocara recientemente la expulsión de un alumno que se había negado a dejar de llevar esos dispositivos en clase.

Como reveló el fin de semana pasado el diario Der Standard, un instituto de Viena fracasó este año en su intento de expulsar a un joven pese al malestar expresado por alumnos y docentes por la presencia en clase del estudiante con gafas inteligentes de Meta.

Ante la imposibilidad legal de impedir que el alumno acuda a clase con esos lentes, el Ministerio de Educación estudia ahora establecer una prohibición general de estos dispositivos en las escuelas, ya que pueden grabar vídeo y audio de su entorno.

«Me resulta inquietante que alguien use en la escuela unas gafas que permitan grabar a otros», declaró el ministro de Educación austríaco, Christoph Wiederkehr, a la televisión pública ORF.

¿Razones médicas para las gafas inteligentes?

El menor comenzó a acudir al colegio a finales de 2025 con unas gafas equipadas con una cámara y micrófono integrados.

Apoyado por sus padres, el joven se negó a quitárselas a pesar de las quejas de sus compañeros de clase y sus profesores, que afirman sentirse vigilados e incómodos.

Aunque el alumno presentó un certificado médico en el que se indicaba que necesitaba utilizar ese modelo específico de gafas por padecer un trastorno por déficit de atención, la dirección del colegio estableció una prohibición interna que el estudiante sin embargo ignoró reiteradamente.

Tampoco surtieron efecto las cuatro suspensiones temporales impuestas al alumno entre los meses de marzo y junio, tras las cuales acabó siendo expulsado del instituto.

Sin pruebas para la Justicia

Sus padres recurrieron la expulsión ante el Tribunal Administrativo Federal de Austria, que la revocó al no constatar ninguna conducta indebida o ilegal concreta. Como consecuencia, el joven regresó a clase en septiembre para el nuevo curso.

Según los jueces, ni el centro educativo ni la Dirección de Educación, la autoridad competente en la materia, aportaron pruebas de que se hubieran realizado grabaciones.

Además, los magistrados señalaron que la mera posibilidad de que las gafas estuvieran grabando no era motivo suficiente para expulsar al joven.

Eso sí, de cara al futuro, los jueces propusieron desarrollar herramientas específicas que permitan al profesorado impedir grabaciones ilegales y prevenir intentos de fraude en los exámenes mediante el uso de estas gafas, otra de las razones por las que el Ministerio de Educación considera conveniente prohibirlas.

Sin protección de la privacidad

El Ministerio de Educación sostiene que la sentencia no tuvo en cuenta que, en el día a día escolar y sin la colaboración del propio alumno, resulta imposible determinar si se está realizando una grabación que vulnera los derechos de compañeros y profesores.

«Por lo tanto, no es posible garantizar una protección jurídica eficaz», dijeron este martes fuentes del Ministerio de Educación a la agencia de noticias austríaca APA.

Si bien las gafas incorporan luces LED que se encienden durante una grabación, los críticos advierten de que son demasiado pequeñas para alertar eficazmente a la persona que está siendo grabada.

Asimismo, en internet abundan los tutoriales que explican cómo retirar físicamente esas luces o taparlas con cinta aislante opaca, destacó Katharina Stiassny, presidenta de la asociación de familias del colegio, en declaraciones a Der Standard.

La representante aseguró que la presencia de estas gafas genera una «sensación de constante vigilancia» que lleva a los alumnos a participar menos en clase, pues «se piensan tres veces cómo podrían verse si en ese momento los estuvieran grabando». EFE

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