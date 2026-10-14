El Gobierno de Venezuela entrega al Parlamento la propuesta del presupuesto para 2027

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Caracas, 14 oct (EFE).- El Gobierno de Venezuela entregó este miércoles a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo, el proyecto de presupuesto de la nación para el próximo año, que tendrá como prioridad la recuperación de los salarios y el poder adquisitivo.

En una nota de prensa, el Parlamento indicó que el documento fue consignado por el vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, en un encuentro con el primer vicepresidente del Legislativo, el chavista Pedro Infante.

Menéndez dijo que el proyecto de presupuesto del próximo año está enfocado en tres ejes fundamentales, entre ellos la recuperación del ingreso y poder adquisitivo de la población, que ha caído drásticamente en medio de una inflación que llegó a ser hiperinflación entre 2017 y 2021 y que mantiene el salario mínimo mensual en centavos de dólar.

Los otros dos ejes son los servicios e infraestructura para el desarrollo y la consolidación de la «economía productiva» para el país.

La AN no publicó a cuánto asciende el monto del presupuesto propuesto por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez.

Infante señaló que la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Social junto a la de Contraloría revisarán y debatirán los proyectos para, posteriormente, ser presentados a la plenaria para su aprobación.

El presupuesto anual de Venezuela es entregado al Legislativo en medio de los recientes acuerdos firmados en materia petrolera con Estados Unidos, luego de que en enero pasado fuera capturado Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En agosto, ambos países anunciaron un acuerdo petrolero que da a Washington acceso a una quinta parte de las reservas de crudo del país.

El pacto ha sido criticado por quienes consideran que Estados Unidos busca prioritariamente el petróleo venezolano y no impulsar la democratización del país. EFE

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