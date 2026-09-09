El Gobierno de Venezuela ha entregado 528 viviendas a afectados del doble terremoto

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Caracas, 9 sep (EFE).- El Gobierno de Venezuela ha entregado un total de 528 viviendas a afectados del doble terremoto del pasado 24 de junio, informó este miércoles el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En una transmisión de VTV desde Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país en Caracas, la presidenta encargada Delcy Rodríguez informó sobre la entrega de nuevas viviendas y reiteró que «cada persona» que permanece en refugios temporales «va a tener su vivienda».

Rodríguez prometió en julio pasado entregas mensuales de viviendas para los afectados por los recientes terremotos y alcanzar las 4.000 en diciembre de este año.

Según el Gobierno, unas 18.000 personas se quedaron sin vivienda.

El pasado viernes, Venezuela y la empresa global de ingeniería Miyamoto International, con sede en Estados Unidos, firmaron un contrato que establece en una primera fase la remoción de tres millones de toneladas métricas de escombros generados por el devastador doble terremoto.

Según el Ministerio de Comunicación de Venezuela, el convenio también «contempla el intercambio de conocimientos técnicos, el fortalecimiento de los estándares de construcción en el país y la implementación de protocolos avanzados para la prevención de desastres y la protección de la población».

Tras los terremotos de junio, Miyamoto International, dedicada también a la gestión de riesgos de desastres, ha estado en Venezuela «monitoreando las condiciones y compartiendo actualizaciones de ingeniería, observaciones de campo y recursos de respuesta a medida que se dispone de nueva información», según su página web.

Los sismos han dejado al menos 6.509 muertos, 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 viviendas con daños graves, según el último balance oficial, publicado el 24 de agosto, cuando se cumplieron dos meses de la tragedia.EFE

rbc/bam/jlp

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