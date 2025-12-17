El Gobierno francés ve «muy grave» el hallazgo de un dispositivo de espionaje en un ferry

París, 17 dic (EFE).- El ministro del Interior de Francia, Laurent Núñez, tildó de «muy grave» el hallazgo de un dispositivo de espionaje en un ferry atracado en Sète (sur de Francia) y advirtió de que los primeros indicios apuntan a «la pista de la injerencia extranjera».

«Ha habido efectivamente individuos que han intentado introducirse en el sistema de tratamiento de datos de un barco (…) Los investigadores apuntan claramente hacia la pista de la injerencia extranjera», declaró en una entrevista al canal Franceinfo.

Núñez evitó mencionar de qué potencia extrabjera se trataría, pero añadió que estas injerencias vienen «todas del mismo país».

El caso comenzó en la localidad mediterránea de Sète el pasado viernes, cuando un ciudadano letón y otro búlgaro fueron detenidos durante la escala del ferry.

Mientras el búlgaro fue liberado, el letón pasó a arresto provisional en una investigación encargada a la Dirección General de la Seguridad Interior (DGSI), que suele llevar casos de contraespionaje.

El hombre está imputado, entre otros cargos, de atentado contra un sistema de tratamiento automatizado de datos en banda organizada con el fin de servir a los intereses de una potencia extranjera.

El barco, de 188 metros de eslora y bandera italiana, fue inmovilizado y precintado y los investigadores descubrieron un pequeño dispositivo tecnológico similar a una llave USB, cuya función sería tomar el control del sistema informático de este gigante del mar que puede acoger a hasta 2.000 personas.

Según una información transmitida por las autoridades italianas, el sistema informático del buque podría haber sido infectado por un dispositivo malicioso de tipo RAT (Remote Access Tool), que permite el control remoto del navío. EFE

