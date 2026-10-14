El Gobierno haitiano subraya la necesidad de un entorno seguro para celebrar elecciones

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Puerto Príncipe, 14 oct (EFE).- El Gobierno de Haití expresó a los organismos de seguridad del país la necesidad de contar con un entorno propicio para la celebración de elecciones presidenciales y legislativas el próximo 13 de diciembre, manifestó este miércoles la oficina del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé.

Así lo planteó Fils-Aimé en una reunión que sostuvo la víspera con el Consejo Electoral Provisional (CEP) a la que también asistieron el ministro de Defensa, Mario Andresol; el director general de la Policía Nacional, André Jonas Vladimir Paraison; el comandante de las Fuerzas Armadas, Derby Guerrier, y el comandante de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), mayor general Edernebat Batsuuri, de Mongolia.

«Este encuentro permitió evaluar la situación de seguridad nacional y examinar las medidas necesarias para crear las condiciones de seguridad indispensables para organizar las próximas elecciones», señaló su despacho en un comunicado.

El CEP fijó para el 13 de diciembre la celebración de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas que, debido a la crisis del país, han sido aplazadas varias veces desde 2021 y que en este año debían haberse celebrado el 30 de agosto.

El último presidente de Haití elegido por voto popular fue Jovenel Moïse, quien asumió el cargo en febrero de 2017 y fue asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia en Puerto Príncipe por mercenarios colombianos.

La violencia de las bandas armadas

Además de las elecciones, los haitianos deben votar sobre varios cambios propuestos a la Constitución, pero la aguda crisis de violencia e inseguridad que vive el país, con bandas armadas que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe y otras zonas del país, pone en duda la celebración de elecciones.

«El Gobierno reafirma su determinación de trabajar, en colaboración con las instituciones pertinentes, para establecer un entorno de seguridad propicio para la celebración de elecciones creíbles, inclusivas y democráticas», agregó el comunicado.

Según la información, esa evaluación debe permitir al Consejo Electoral Provisional «disponer de datos fiables y tener una visión más precisa de la situación actual de seguridad».

La semana pasada, ese organismo amplió hasta el 31 de octubre el periodo de inscripción de candidaturas para las elecciones y pospuso el inicio de la campaña electoral, programado para el 5 de octubre, lo que ha sido interpretado por algunos sectores como una señal de que los comicios serán aplazados una vez más por la situación de seguridad, pero el CEP no se ha manifestado al respecto.

Las bandas armadas son combatidas por la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), creada hace un año por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y cuyo mandato fue renovado por seis meses el pasado 29 de septiembre.

Más de 5.700 personas han muerto o resultado heridas en lo que va de año en Haití por la violencia de dichas bandas que, según la ONU, también son las presuntas responsables de más de 230 secuestros y de la violación de más de mil mujeres y niñas. EFE

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