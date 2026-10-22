El Gobierno italiano acepta pagar «ya» las ayudas a transportistas para zanjar la huelga

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Roma, 22 oct (EFE).- El Gobierno de Italia aprobó este jueves un decreto para liberar «inmediatamente» ayudas al sector transportes y agrícola con las que aliviar el encarecimiento del combustible, unas medidas con las que pretende zanjar la huelga de camioneros que está causando desabastecimiento especialmente en las regiones del sur.

«En estas horas hemos firmado un acuerdo con las asociaciones del transporte (…) No se trata de promesas, sino recursos que ya están llegando al sector. El Ministerio de Transportes ya ha empezado a pagar», afirmó en un vídeo la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Su Consejo de Ministros se reunió este jueves para sacar adelante un decreto-ley, al que se recurre en situaciones excepcionales, con «Disposiciones urgentes y medidas de apoyo a los sectores del transporte de mercancías por carretera, la agricultura y la pesca».

La medida llega después de 7 días de una huelga de transportistas por el encarecimiento del combustible que ha causado cortes en las carreteras y situaciones de desabastecimiento en las tiendas, sobre todo en las regiones del sur, por ser estas más dependientes del comercio rodado debido a la falta de infraestructuras ferroviarias.

Lo más importante es la liberación «inmediata» de 480 millones de euros con los que las empresas de estos sectores contaban para el periodo entre marzo y agosto en forma de créditos fiscales sobre sus gastos en gasóleo y que permanecían bloqueados desde hace meses.

«Las empresas recibirán en los próximos días un adelanto de estos créditos fiscales, cuyo importe cubriremos después íntegramente», ha explicado Meloni.

Además, ha anunciado que los controles para este tipo de ayudas, dirigidas a alrededor de 32.000 compañías italianas, se llevarán a cabo «posteriormente» porque, subrayó, «quienes trabajan no pueden permanecer detenidos a la espera de la burocracia».

Otra medida aprobada, a petición de las asociaciones del sector transportes, es que se permitirá aplazar el pago de las cuotas de los contratos de ‘leasing’ o arrendamiento de vehículos.

A esto hay que sumar 60 millones de euros como incentivo para abaratar en 45 céntimos de euro el litro de carburante agrícola, según anunció en una rueda de prensa el ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, encargado de ilustrar el decreto.

A su lado, el viceministro de Infraestructuras y Transportes, Edoardo Rixi, resumió que el paquete, sobre todo, permite liberar los 500 millones de euros prometidos en créditos fiscales y precisó que, si la respuesta «ha tardado», ha sido para dar tiempo a algunas empresas con problemas técnicos para rellenar las solicitudes.

Rixi también explicó que se adoptará el denominado «método español» que, según dijo, permite al transportista indicar la diferencia del aumento del gasóleo en la factura para que sea «repartida» con el que encarga el producto.

El ministro Lollobrigida aprovechó su comparecencia para tachar de «injustificados» los cortes en las carreteras de estos días por la huelga de transportistas ya que, denunció, han empeorado la crisis que ya atraviesan muchas empresas y que ahora han perdido parte de su producción perecedera.

«Mi llamamiento es que en estas horas se permita a la mercancía del sur de Italia a llegar a la distribución para que nuestros ciudadanos puedan seguir comprándolos y a un modo accesible», pidió.

Las huelgas de los transportistas han dejado la imagen de estanterías vacías en numerosos supermercados en ciudades como Nápoles, la capital del sur, y ha afectado al suministro de carburante, también en cinco aeropuertos de todo el país. EFE

gsm/ajs

(foto)(vídeo)

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