El hijo menor de Aung San Suu Kyi habla con su madre por primera vez desde el golpe

Compartir

1 minuto

Bangkok, 22 oct (EFE).- Kim Aris, el hijo menor de la premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi, ha hablado este jueves por teléfono con su madre, de 81 años y detenida por el Gobierno militar de Birmania (Myanmar), por primera vez desde el golpe del 1 de febrero de 2021, que derrocó a la líder democrática y agudizó el conflicto armado en el país.

En un comunicado al que tuvo acceso EFE, Aris dijo que habló con ella este jueves y que escuchar la voz de su madre después de más de cinco años «significa más de lo que se puede expresar en palabras», sin dejar de recordar que la política permanece «detenida injustificadamente», y que debería ser liberada de inmediato.

El Gobierno militar presidido por Min Aung Hlaing tomó el poder por la vía golpista, un día después de que Aris -afincado en Reino Unido- hablara por última vez por teléfono con su madre, según él mismo contó a EFE en una entrevista el pasado julio. EFE

hp/pav/rml

Los preferidos del público Los más discutidos