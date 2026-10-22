El hijo menor de Aung San Suu Kyi habla con su madre por primera vez desde el golpe

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(Actualiza con declaraciones de la portavoz del Gobierno militar de Birmania)

Bangkok, 22 oct (EFE).- Kim Aris, el hijo menor de la premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi, ha hablado este jueves por teléfono con su madre, de 81 años y detenida por el Gobierno militar de Birmania (Myanmar), por primera vez desde el golpe del 1 de febrero de 2021, que derrocó a la líder democrática y agudizó el conflicto armado en el país.

«He hablado con ella desde la Embajada de Birmania aquí, en Londres», dijo a EFE por mensaje Kim Aris, quien reside en Reino Unido, e indicó asimismo que el departamento de Exteriores británico «ayudó a facilitar» la comunicación.

En un comunicado, Aris dijo que habló con ella este jueves y que escuchar la voz de su madre después de más de cinco años «significa más de lo que se puede expresar en palabras», sin dejar de recordar que la política permanece «detenida injustificadamente», y que debería ser liberada de inmediato.

El Gobierno militar presidido por Min Aung Hlaing tomó el poder por la vía golpista un día después de que Aris hablara por última vez por teléfono con su madre, según él mismo contó a EFE en una entrevista el pasado julio.

«Estoy profundamente agradecido a todos aquellos que han apoyado a mi madre y a mí, que han alzado la voz y se han negado a permitir que ella sea olvidada. Creo que sus voces ayudaron a hacer posible este momento», expresó Aris en su escrito, en el que pidió que se regularice la comunicación su madre y que tenga acceso a atención médica independiente.

Además, insistió en que este primer contacto «no debe confundirse con la libertad» y «no puede devolverle los años que le han arrebatado ni los derechos que aún se le niegan» a la exconsejera de Estado.

Asimismo, la portavoz del Gobierno militar birmano, Khaing Khaing Soe, publicó en Facebook dos imágenes atribuidas a la llamada de la activista y Aris, acompañadas de un texto que indica que «Aung San Suu Kyi, una prisionera encarcelada, mantuvo una conversación telefónica consular con su hijo menor, Kim Aris (nacido) Htein Lin, a través de la Embajada de Myanmar en Londres» este jueves.

Suu Kyi se encuentra detenida en un lugar desconocido y aislada de su entorno desde la asonada.

La conversación se produce tres días después de que el Gobierno militar publicara nuevas fotografías de Suu Kyi -sin que se haya podido verificar su autenticidad-, en las que aparece conversando con funcionarios del ministerio de Interior, quienes se encuentran de espaldas.

Entonces, según se explica en la cuenta de Facebook de la portavoz del Gobierno militar, los funcionarios le entregaron en una reunión dos libros (The Land Gardeners y Soil to Table and Soil the World at Our Feet), una carta sellada y un cable diplomático enviado por el rey Carlos III de Inglaterra.

La llamada tiene lugar en medio de una ofensiva diplomática del Gobierno militar para recuperar legitimidad internacional tras unas elecciones sin oposición real que nombraron al general golpista Min Aung Hlaing presidente este año.

En este sentido, Aris dijo hoy que su madre «jamás debe ser mantenida como rehén ni utilizada como moneda de cambio para obtener reconocimiento diplomático, el levantamiento de sanciones o ventajas políticas».

El hijo menor de la premio nobel pidió al gobierno del Reino Unido y a todos los que mantienen interlocución con el Gobierno miliar «que midan el progreso en función de la libertad, los derechos humanos y la rendición de cuentas, y no a través de la publicidad o las apariencias diplomáticas». EFE

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