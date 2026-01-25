El Kremlin considera que los débiles líderes europeos no podrán hacer frente a Trump

2 minutos

Moscú, 25 ene (EFE).- El Kremlin aseguró hoy que los actuales políticos europeos, que consideró débiles, no podrán hacer frente al presidente de EE.UU., Donald Trump, ni a los tectónicos cambios que tienen lugar en el mundo.

«No son capaces de hacer frente a las presiones de Trump», comentó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la televisión rusa.

Subrayó que lo que «los dramáticos cambios» que están ocurriendo últimamente son consecuencia del «doble rasero» y la «hipocresía» que «dominó en Europa durante muchas décadas».

«Lamentablemente, son producto de la pobre generación de políticos que ahora están en el poder en Europa», señaló.

Cómo ejemplo, puso la reacción de los europeos cuando Trump hizo pública esta semana en el Foro de Davos su conversación con el presidente francés, Emmanuel Macron.

«Muy interesante. Todos los europeos literalmente se pusieron de puntillas (…). Pero cuando Macron hizo pública la conversación con (el presidente ruso, Vladímir) Putin, nadie lo hizo», apuntó.

Peskov admitió también que los métodos utilizados por Trump no se corresponden «del todo» con el orden multipolar que Rusia promueve desde hace años, ya que al líder estadounidense le gusta imponer la ley del más fuerte y que sus adversarios «bajan la cerviz», algo que Rusia no piensa hacer.

«Trump es un político experimentado que basa sus enfoques en los principios del mundo de los negocios, un mundo duro y despiadado. Y él defiende sus intereses, claro está, en primer lugar los intereses de su país», afirmó.

Putin, que no ha criticado públicamente las acciones de la Casa Blanca en Venezuela, Irán o Groenlandia, aún no ha respondido a la invitación de entrar a formar parte de la Junta de Paz para Gaza.EFE

mos/jgb