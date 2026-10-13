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El papa ha sido operado de un adenocarcinoma pulmonar

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Ciudad del Vaticano, 13 oct (EFE).- El papa León XIV ha sido operado por un adenocarcinoma pulmonar, en una intervención en la que se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida, informó este martes la oficina de prensa del Vaticano.

«Un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias», indica el comunicado vaticano remitido a los medios, donde se especifica que la intervención del pontífice duró aproximadamente noventa minutos.

El comunicado añade que «el procedimiento fue exitoso, sin complicaciones». EFE

sam/cpy

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