El presidente de Ecuador anuncia que Colombia reanuda la venta de electricidad

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el viernes que el vecino Colombia reanudará la venta de electricidad a su país en medio de racionamientos por una estiaje que afecta a las hidroeléctricas.

En medio de tensiones diplomáticas y comerciales entre Noboa y el entonces mandatario colombiano Gustavo Petro, Bogotá suspendió el suministro de energía en enero pero lo reanudó en julio.

Sin embargo, Colombia volvió a cortar el suministro en setiembre debido a una sequía debida al fenómeno de El Niño que también golpea a sus hidroeléctricas.

Noboa agradeció a su homólogo colombiano Abelardo De la Espriella «por reiniciar el despacho de energía» a Ecuador, que hace tres semanas ordenó desconexiones eléctricas de hasta tres días por semana de medianas y grandes industrias para que utilicen sus propias plantas térmicas.

«En momentos así, los países hermanos se respaldan con hechos. Colombia puede tener la certeza de que Ecuador estará a la altura cuando atraviese momentos difíciles», dijo el gobernante ecuatoriano por la red social X.

Debido a la peor sequía en décadas, Ecuador sufrió en 2024 apagones de hasta 14 horas diarias que representaron pérdidas equivalentes a 1,4 puntos del PIB, de acuerdo con el Comité Empresarial.

Colombia ha suministrado hasta un 10% de la demanda de electricidad de Ecuador.

sp/mr

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