El presidente de Ecuador anuncia un nuevo toque de queda en la costa para noviembre

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Quito, 14 oct (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este miércoles que en noviembre próximo aplicará un nuevo toque de queda en provincias de la costa para afrontar la inseguridad.

«Vamos a hacer una nueva serie de operaciones especiales entre el 1 y el 10 de noviembre con toque de queda en las provincias de la costa», dijo en una entrevista con la radio Centro, de la ciudad andina de Ambato.

Se trata del cuarto toque de queda en lo que va del año y tendrá lugar tras el que estuvo vigente entre el 17 y 30 de septiembre pasado, de 00:00 hora local (05:00 GMT) a 5:00 (10:00 GMT), en las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí y El Oro, fronteriza con Perú.

Según el gobernante, durante ese toque de queda «hubo 40 % menos de delitos, hubo también las semanas de más bajos homicidios en el año (…). Estamos viendo también una reducción significativa en extorsiones. Estamos afectando a las economías criminales», dijo. EFE

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