El presidente electo de Honduras y candidatos presidenciales, a la ‘hoguera’ en Nochevieja

4 minutos

Tegucigalpa, 30 dic (EFE).- Figuras como la del presidente electo de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, y de los candidatos presidenciales Salvador Nasralla y Rixi Moncada, entre otros políticos, representadas en monigotes elaborados por artesanos de Honduras, serán quemadas como protesta simbólica y pacífica en la Nochevieja de 2025.

Estas representaciones, elaboradas por artesanos en Tegucigalpa, buscan criticar decisiones políticas y exigir empleo y apoyo a pequeñas empresas en un país con más del 60 % de su población en pobreza.

«Esto es una tradición que nosotros mantenemos siempre (…), con todo respeto, pero con un poco de jocosidad y como una protesta pacífica», dijo a EFE Luis lagos, frente a su taller de tapicería situado en el extremo sur de Tegucigalpa, la capital hondureña.

Lagos es uno de los muchos artesanos que elaboran monigotes -conocidos como ‘año viejo’- y los rellenan con cohetes y petardos, representando a figuras públicas que, a su juicio, han tomado «malas decisiones» como funcionarios, y son quemados para despedir el año que termina y dar la bienvenida al nuevo.

Junto a Asfura, Nasralla y Moncada, también serán incinerados monigotes del presidente del Parlamento hondureño, Luis Redondo, y del expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta del país, Xiomara Castro.

Asfura, quien cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue declarado ganador de los comicios el pasado día 24 por el Consejo Nacional Electoral (CNE), tras contabilizarse el 99,93 % de las actas, con el 40,27 % de los votos y una ventaja de apenas 0,74 puntos porcentuales sobre Nasralla, del conservador Partido Liberal.

Moncada, por su parte, fue la aspirante presidencial del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), cuyo coordinador general es el expresidente Zelaya, derrocado el 28 de junio de 2009 cuando le faltaban siete meses para concluir su mandato de cuatro años.

Las elecciones generales han sido empañadas por la demora, por problemas técnicos, administrativos, agrias polémicas entre los tres magistrados del CNE y riñas en el Centro Logístico Electoral, entre otros, mientras se espera para hoy, que vence el plazo, para que el ente electoral de a conocer los resultados finales. De los comicios faltan los resultados de los niveles de alcaldías y diputados.

Serán quemados por su «mal comportamiento»

Estos personajes fueron elegidos por su «mal comportamiento y malas direcciones» en el ejercicio de cargos públicos, subrayó Lagos mientras mostraba los monigotes elaborados con otros de sus compañeros de la mueblería, en el barrio Germania, en el sur de Tegucigalpa.

Agregó que, para definir las figuras del ‘año viejo’, tomó en cuenta las opiniones de varios ciudadanos que se detuvieron frente a su taller y sugirieron a quiénes representar en los monigotes que se quemarán en el último minuto de 2025.

Sobre la figura de Asfura, el artesano explicó que la quema simboliza un llamado a que «haga un buen papel y trabaje en pro del pueblo» de Honduras, donde más del 60 % de los 10 millones de habitantes vive en condiciones de pobreza.

Añadió que la principal demanda ciudadana es la generación de empleo y el apoyo a las pequeñas empresas, para lo cual consideró necesario facilitar créditos a bajo interés.

«Los pobladores hondureños, lo que nosotros necesitamos es que haya muchas fuentes de trabajo y es lo que le pedimos a ‘Tito’ (Asfura), ya que es el que va a estar en la Presidencia por estos cuatro años venideros, para que se preocupe porque haya mucho trabajo, porque el hondureño no está pidiendo que le regalen, quiere fuentes de trabajo», enfatizó.

Además de las figuras, elegantemente vestidas, de Asfura, Nasralla y Moncada, Lagos y su equipo trabajan contra reloj en la elaboración de una avioneta que simula aterrizar en Tegucigalpa y que llevará los monigotes del presidente estadounidense y del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, indultado el 27 de noviembre por Trump, tras haber pasado más de tres años en prisión en Nueva York, donde en 2024 fue condenado a 45 años por narcotráfico y armas. EFE

