El presidente Touadéra de la República Centroafricana gana las elecciones

1 minuto

Nairobi, 6 ene (EFE).- El presidente de la República Centroafricana (RCA), Faustin-Archange Touadéra, ha ganado por amplia mayoría las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de diciembre, en las que buscaba un tercer mandato y que fueron denunciadas como fraudulentas por la oposición, según los resultados provisionales anunciados por la Autoridad Nacional de las Elecciones (ANE).

Según los datos anunciados la pasada noche por el presidente de la ANE, Mathias Morouba, que deben ser todavía confirmados por el Consejo Constitucional y que se basan en cerca del 85 % de colegios electorales escrutados, Touadéra obtuvo un 76,15 % de los votos, mientras su principal adversario, el ex primer ministro Anicet-Georges Dologuélé, quedaría en segundo puesto con un 14,66 % de los sufragios.

Tanto Dologuélé como el también ex primer ministro Henri-Marie Dondra, que quedó en tercer lugar con un 3,19 % del voto, según la ANE, denunciaron fraude antes incluso del anuncio de los resultados, mientras una importante plataforma de la oposición, el Bloque Republicano para la Defensa de la Constitución (BRDC), boicoteó los comicios. EFE

