Entran en vigor primeros toques de queda en Francia tras saqueos

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Los primeros toques de queda entraron en vigor el lunes por la noche en varias ciudades de Francia, mientras que el gobierno, sometido a una lluvia de críticas provenientes de todos los sectores políticos, reafirma su promesa de firmeza en la respuesta penal contra los autores de los recientes saqueos y actos de violencia.

En las ciudades de Lyon, Lille y también en Niza, los toques de queda comenzaron entre las 20H00 y las 21H00 del lunes (18-19H00 GMT), únicamente en determinadas zonas de estas áreas metropolitanas. En lo que respecta a Lille y Niza, estas prohibiciones de circular solo se aplican a los menores no acompañados.

En París, la plaza de la República y el barrio de Les Halles, escenario de numerosos saqueos en los últimos días, quedarán afectados a partir de las 23H00 locales. También está prohibido manifestarse allí desde las 20H00, al igual que en otros barrios de París.

Según fuentes oficiales, hay 67 detenidos por los desmanes.

– Contra las cuerdas –

Francia sigue conmocionada por las escenas de caos vividas el sábado y, en menor medida, el domingo por la noche, cuando manifestantes encapuchados saquearon cientos de tiendas y prendieron fuego al ayuntamiento de Limoges, en el centro del país.

Para frenar esta «violencia desenfrenada», en palabras del presidente Emmanuel Macron, las autoridades decretaron toques de queda parciales en varias ciudades.

El objetivo del gobierno es restablecer el orden, al tiempo que analizan los «fallos» en la gestión policial, como reconoció el presidente, y buscan a los autores de los desbordes.

Al mismo tiempo, el abogado del menor que tuvo amputada una mano por una granada en Saint-Étienne anunció el lunes que presentó una denuncia contra el autor del disparo de la granada, así como contra el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

Se ha presentado una denuncia contra el ministro ante el Tribunal de Justicia de la República por «complicidad en violencia agravada», indicó en un comunicado Yassine Bouzrou, abogado del joven de 17 años gravemente herido el sábado durante las manifestaciones contra «la carestía de la vida».

– «Lo destrozaron todo» –

El estallido de violencia se produjo en el marco de una multitudinaria protesta contra el alto costo de la vida convocada el sábado a través de las redes sociales y vinculada al movimiento de los chalecos amarillos, que ya sacudió el primer mandato de Macron en 2018 y 2019.

Pero Francia no es el único país en Europa afectado por el encarecimiento de la vida, especialmente a raíz del conflicto en Oriente Medio. Ciudades de Bélgica e Italia también registraron manifestaciones, disturbios y saqueos el fin de semana.

Estos actos «son inaceptables», subrayó el vocero de la Comisión Europea, Markus Lammert.

En Francia, el gobierno cifró en más de 3.000 los comercios afectados y pidió incluso a las plataformas de reventa en línea que retiren los anuncios procedentes de estos pillajes.

Assia Sanaa, gerente de siete tiendas Shinzo de zapatos deportivos en París, es una de las afectadas.

«De repente al caer la noche, llegaron hordas de grupos bien organizados, metódicos, unas 20 o 30 personas cada vez (…) Lo detrozaron todo, todo, todo y saquearon y robaron», explicó a AFP.

– «El poder desertó» –

Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, culpó a la «inmigración» de los disturbios en Francia, la mayoría de los políticos franceses acusaron a «grupúsculos de extrema izquierda» de querer sembrar el caos.

A seis meses de la elección presidencial, a la que Macron ya no puede presentarse, la favorita en los sondeos, la ultraderechista Marine Le Pen, busca aprovechar la situación para imponerse como la candidata del orden.

«El poder desertó por completo», criticó el presidente de su partido, Jordan Bardella. El ministro del Interior Nuñez reconoció una pérdida de control de la policía en «algunas ciudades».

«¿Quién va a beneficiarse de este caos si no es Le Pen?», alertó su rival socialdemócrata Raphaël Glucksmann, que llamó al gobierno a una «respuesta firme» y a dar soluciones también a los reclamos de los manifestantes.

Sin embargo, el gobierno no realizó ningún anuncio para paliar el malestar social, aunque Macron mantuvo su viaje en Oriente Medio con el objetivo de asegurar volúmenes de combustible para bajar los precios.

Muestra de que la situación sigue tensa, manifestantes bloquearon este lunes el acceso del museo del Louvre, en apoyo al movimiento estudiantil que reclama mejores condiciones en los liceos desde finales de septiembre.

«Es desolador», dijo a AFP Sébastien, un turista suizo. «Hay una parte de nosotros que entiende las reivindicaciones, pero hay otros lugares que se pueden bloquear», lamentó.

– «Difícil» ajuste –

Los chalecos amarillos también anunciaron nuevas manifestaciones el próximo sábado, en la línea de la movilización que impulsaron el 17 de octubre.

La situación se sigue con preocupación fuera de Francia. China y Alemania llamaron a sus ciudadanos a mantenerse vigilantes.

Los disturbios revelan «hasta qué punto será difícil para un gobierno aplicar las reducciones de gasto» que los mercados consideran «necesarias para reducir el déficit», aseguró Neil Wilson, analista de Saxo Markets.

El gobierno, en minoría parlamentaria, busca aprobar un fuerte ajuste fiscal de 54.000 millones de euros (60.780 millones de dólares) en 2027.

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