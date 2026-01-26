España y otros tres países enfrentan este lunes el examen anual a su Estado de derecho

Bruselas, 26 ene (EFE).- El Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea (UE) celebra hoy una nueva sesión del diálogo anual sobre el Estado de derecho, un ejercicio rutinario que este lunes se centra en España además de en Dinamarca, Estonia y Grecia.

«Es la segunda vez que me toca a mí defender la situación y las respuestas que se dan desde España a las recomendaciones que anualmente, como apoyamos firmemente, la Comisión nos traslada en sus informes del Estado de derecho», explicó a su llegada al Consejo el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Fernando Sampedro.

Se trata de la tercera vez desde 2021 -la segunda para Sampedro- que España acude a este diálogo con el resto de socios europeos sobre la situación del Estado de derecho en el país.

La sexta y más reciente edición del informe anual sobre el Estado de Derecho, que pasa revista a la situación en cada país de la Unión Europea, criticó en julio del año pasado que España no hubiera empezado a trabajar en una estrategia nacional anticorrupción y tomó nota de que el Tribunal Constitucional haya avalado la ley de amnistía. EFE

