Estambul y las islas griegas afrontan nuevas lluvias en un temporal que deja ya 5 muertos

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Estambul/Atenas, 16 oct (EFE).- Las lluvias torrenciales han dejado desde el miércoles cuatro muertos y tres desaparecidos en Estambul y un fallecido y miles de evacuados en las islas griegas, donde se esperan nuevos aguaceros en las próximas horas tras las inundaciones que han causado importantes daños en viviendas, comercios e infraestructuras.

El hallazgo de un cadáver elevó este viernes a cuatro los muertos por las inundaciones en Estambul, donde tres personas siguen desaparecidas y unos 60.000 efectivos trabajan para hacer frente a los daños, mientras se espera otra jornada de intensas lluvias.

Los equipos de emergencia han rescatado a más de 3.000 personas que quedaron atrapadas por el agua en Estambul desde el inicio de las precipitaciones el miércoles, según el ministro turco del Interior, Mustafa Ciftci, que visitó esta mañana el barrio de Ayazaga, una de las zonas más castigadas.

Las autoridades han recibido casi 10.000 avisos de incidencias y han alojado en dependencias públicas a los afectados que necesitan refugio, añadió el ministro.

Las inundaciones han dañado cientos de viviendas, comercios y vehículos, derribado muros y obligado a cerrar carreteras, aunque todavía no se ha completado la evaluación de los destrozos.

Solo en Ayazaga, situado en la parte europea de la ciudad, se han registrado daños en unos 300 negocios y 200 vehículos.

En algunas zonas del norte de esta ciudad de 16 millones de habitantes se midieron 261 litros de agua por metro cuadrado durante la noche del miércoles al jueves, la mayor cantidad desde el inicio de los registros meteorológicos en 1942.

El ministro de Medio Ambiente y Urbanismo, Murat Kurum, informó de que seis vías de los distritos de Eyüpsultan, Sarıyer y Şile permanecen cerradas por precaución y de que se han aplicado cortes preventivos de electricidad que afectan a unas 40.000 personas.

Los equipos continúan las labores en las zonas inundadas con maquinaria pesada mientras las autoridades prevén completar la evaluación de daños durante el fin de semana, según Kurum.

El servicio meteorológico estatal turco prevé nuevas lluvias intensas este viernes y, sobre todo, el sábado en Estambul, Ankara, la región occidental del mar Negro y otras provincias.

Las escuelas de Estambul permanecen cerradas este viernes.

Más lluvias en las islas griegas

En Grecia, las islas castigadas por las inundaciones se preparan para otro episodio de lluvias torrenciales tras la tregua del jueves, según las previsiones del Observatorio Nacional de Atenas.

Desde el miércoles Protección Civil ha puesto en ‘nivel rojo’ de peligro tanto a las islas del Egeo como a Creta, Atica y Eubea.

El temporal causó el miércoles la muerte de un hombre de 62 años en Rodas, en el Egeo oriental, mientras que en Eubea, unos 70 kilómetros al norte de Atenas, dos localidades con una población conjunta de 6.300 habitantes tuvieron que ser evacuadas.

Las lluvias inundaron viviendas y comercios, arrastraron vehículos y causaron graves daños en las infraestructuras de ambas islas y del archipiélago de las Espóradas, donde Skiathos y Skopelos sufrieron varios cortes de electricidad.

En Rodas cayeron 264 litros de agua por metro cuadrado en doce horas el miércoles, en una jornada en la que también se registraron miles de rayos y fuertes rachas de viento que derribaron árboles en distintos puntos de la isla. EFE

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