Estudiantes bloquean el acceso al Louvre en apoyo a las protestas de los institutos

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París, 19 oct (EFE).- El acceso al Museo del Louvre estaba bloqueado este lunes por estudiantes de la Escuela del Louvre en apoyo al movimiento de los estudiantes de secundaria y para denunciar la represión policial, según pudo comprobar EFE.

Los estudiantes bloquearon tanto el acceso principal por la Pirámide, como el acceso por el pasaje Richelieu.

La protesta impidió que el museo abriera sus puertas con normalidad a las 09.00 horas, según la dirección del centro, que precisó que la movilización no está directamente vinculada a la institución, sino que utiliza el museo como caja de resonancia.

Un portavoz del museo se acercó a los turistas concentrados a primera hora para entrar al inmueble para informarles de que el centro no abrirá sus puertas hoy y que les sería devuelto el importe de las entradas.

«Estamos orgullosos de anunciar que bloqueamos el museo más grande del mundo», señala un panfleto distribuido para informar a los visitantes del Louvre.

En el texto, los estudiantes denuncian los recortes presupuestarios, la supresión de puestos de trabajo y el deterioro de los servicios públicos. También acusan al Gobierno de responder con represión policial a las protestas de los jóvenes.

En su manifiesto, los organizadores justifican el bloqueo como último recurso tras varias semanas de movilización y expresan su apoyo al movimiento estudiantil iniciado en los territorios franceses de ultramar y extendido hasta la capital. EFE

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