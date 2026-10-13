Estudio documenta la diversidad de abejas en los espacios verdes de la capital de Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 13 oct (EFE).- Un estudio documentó la diversidad de abejas en los espacios verdes de Quito, la capital de Ecuador, e identificó 31 morfoespecies, además de evidenciar la preferencia de las abejas nativas por las plantas autóctonas, según informó el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

En total, los investigadores recopilaron 755 registros de abejas: 130 procedentes de colecciones de museos y 625 de iNaturalist, los que permitieron identificar 31 morfoespecies pertenecientes a las cinco familias de abejas registradas en Ecuador: ‘Apidae’, ‘Megachilidae’, ‘Halictidae’, ‘Colletidae’ y ‘Andrenidae’.

Entre las especies nativas más registradas estuvieron ‘Thygater aethiops’, ‘Xylocopa viridigastra’ y ‘Bombus robustus’.

Las localidades urbanas de Iñaquito y Jipijapa presentaron la mayor riqueza de abejas, mientras que una parte importante de los registros se concentró en grandes parques urbanos.

Otro de los principales hallazgos fue la evidencia de una preferencia de las abejas nativas por las plantas que también son nativas.

Para evaluar esta relación, los investigadores realizaron observaciones en el Parque Metropolitano Bicentenario, uno de los espacios verdes urbanos más grandes de Quito, donde monitorearon abejas que visitaban diferentes especies de plantas.

«De las 16 especies de abejas registradas durante este monitoreo, solo una fue exótica: ‘Apis mellifera’, la conocida abeja de la miel. Las restantes fueron nativas de la zona» señaló el Inabio.

Durante el estudio se registraron 554 interacciones entre 16 especies de abejas y seis especies de plantas. De estas interacciones, 420 (el 75,81 %) ocurrieron con plantas nativas, mientras que 134, equivalentes al 24,19 %, se produjeron con plantas exóticas.

Los investigadores recomendaron que algunas de las plantas nativas que recibieron mayores visitas de las abejas, como la ‘Dalea coerulea’, ‘Bidens andicola’ y ‘Lupinus pubescens’ sean consideradas en futuros jardines para polinizadores y en proyectos de paisajismo urbano en Quito.

Estas plantas, de acuerdo al estudio, «podrían contribuir a mantener los servicios ecosistémicos asociados con los polinizadores y a fortalecer los corredores verdes que conectan los espacios naturales de la ciudad». EFE

cbs/lpm

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