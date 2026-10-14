Exjefe del Shin Bet demanda a Netanyahu y desvela alertas sobre el 7 de octubre

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Jerusalén, 14 oct (EFE).- El exdirector del Shin Bet (servicio de inteligencia interior de Israel) Ronen Bar presentó decenas de advertencias al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, entre noviembre de 2022 y los días previos al ataque del 7 de octubre de 2023, según sostiene en una demanda por difamación que interpuso ayer contra el mandatario, informaron este martes los medios israelíes.

La iniciativa judicial se produjo después de que Netanyahu acusara a Bar de cometer delitos relacionados con su actuación antes de los ataques perpetrados por Hamás y otras milicias gazatíes en el sur de Israel, que causaron alrededor de 1.200 muertos y desencadenaron la guerra en la Franja de Gaza.

Según el diario israelí Ynet, la documentación aportada por el exjefe del servicio de inteligencia interior pretende demostrar que el Gobierno recibió decenas de advertencias sobre una posible escalada de la amenaza de Hamás antes de los ataques.

Bar reclamó asimismo, según este medio, que se hagan públicos los documentos relacionados con los hechos con el objetivo de esclarecer qué información llegó a las autoridades y cómo respondieron estas antes de la ofensiva.

«A falta de una comisión de investigación estatal, la verdad saldrá a la luz en los tribunales», afirmó Bar, según la información publicada por el medio israelí.

Durante los últimos meses, varios medios israelíes acusaron a Netanyahu de haber sido advertido del ataque antes de que sucediera, tanto por el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos como por el servicio de inteligencia egipcio, algo que el mandatario niega y califica de «libelos de sangre».

El 7 de octubre de 2023, miles de milicianos gazatíes encabezados por el grupo islamista Hamás entraron en territorio israelí, donde mataron a 1.200 personas y secuestraron a otras 251.

Pese a que organismos de seguridad como el Ejército o el Shin Bet han llevado a cabo investigaciones internas sobre el fracaso de seguridad que llevó a la masacre, el Gobierno de Netanyahu ha bloqueado repetidamente la creación de una comisión estatal de investigación. EFE

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