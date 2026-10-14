Expertos de ONU celebran los avances de la Justicia especial de Colombia en macrocaso 08

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Ginebra, 14 oct (EFE).- Expertos en derechos humanos de la ONU celebraron este miércoles la reciente decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz colombiana (JEP) de imputar a agentes estatales y a un antiguo directivo de la firma Ecopetrol por presuntos abusos durante el conflicto armado en el contexto del macrocaso 08, algo que calificaron de «decisión histórica».

La imputación «es un gran avance hacia la verdad, la justicia y la rendición de cuentas por los impactos de las actividades empresariales en tiempos de conflicto», señalaron en un comunicado conjunto el relator de la ONU sobre justicia y reparación (Bernard Duhaime) y miembros del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos.

La JEP imputó entre otros al exjefe de seguridad de Ecopetrol, José Eduardo González, por su presunta participación en crímenes de guerra y de lesa humanidad en el contexto de la toma paramilitar de Barrancabermeja (Santander) entre 1998 y 2000, en la que se produjeron asesinatos selectivos, masacres y desapariciones forzadas.

Es la primera imputación anunciada por la JEP en el marco del macrocaso 08, que investiga crímenes cometidos por fuerzas públicas y agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o civiles durante el conflicto armado.

En el comunicado, los expertos de Naciones Unidas reconocieron la colaboración brindada por la firma estatal Ecopetrol durante el proceso ante la JEP y alentaron a la empresa a profundizar ese compromiso «mediante acciones concretas de reparación y restauración dirigidas a las personas y comunidades afectadas».

Recordaron, en este sentido, que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y de participar en la reparación de los impactos negativos que hayan causado o a los que hayan contribuido, de conformidad con principios rectores de Naciones Unidas. EFE

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