Expertos sobre seguridad alimentaria y paz alertan del uso del hambre como arma de guerra

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Madrid, 13 oct (EFE).- El hambre se ha convertido en un arma de guerra premeditada para ejercer control político en los conflictos actuales: así lo denunciaron especialistas en acción humanitaria, cooperación y resolución de conflictos este martes en la segunda edición de ‘La Mesa del Hambre’, un diálogo organizado en Madrid por Manos Unidas.

En 2025, por primera vez en la historia del Informe Mundial sobre Crisis Alimentarias, se confirmaron dos hambrunas en el mismo año, en Gaza y Sudán.

«El hambre también es un arma de guerra y casi siempre la sufren quienes menos tienen que ver con ella», afirmó Miguel Ángel de la Fuente, reportero gráfico especializado en conflictos, durante la primera mesa de debate, titulada ‘Los conflictos del hambre’, en la que los ponentes evidenciaron cómo la desnutrición no es accidental.

«Una guerra no termina donde acaba el frente: continúa en una mesa vacía, en un campo que ya no se puede cultivar y en una familia que no sabe qué podrá comer mañana», explicó el periodista.

Según el Informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (SOFI) de 2026, 645 millones de personas padecieron hambre en 2025.

De ellas, 266 millones afrontaron niveles altos de inseguridad alimentaria aguda en 47 países en conflicto, una cifra que, según los expertos, se ha duplicado en tan solo diez años.

«Las consecuencias de los conflictos son siempre devastadoras (…), pero lo peor son las consecuencias sobre la infancia y los problemas de salud mental que se derivan y el hambre y la pobreza que acompañan a esos niños durante generaciones», lamentó Esperanza Santos Suárez, gestora de emergencias de Médicos Sin Fronteras.

Destacó que las tácticas militares actuales buscan anular la supervivencia civil mediante la destrucción sistemática de infraestructuras agrícolas y de agua.

Por su parte, el investigador en paz y desarme Jordi Calvo denunció la “hipocresía” del sistema internacional.

«No podemos criminalizar a quienes huyen del hambre y las guerras», dijo al hablar sobre la contradicción de los países que envían ayuda humanitaria y al mismo tiempo hacen posible el conflicto.

«Los mismos países que dan y que financian las armas son aquellos mismos países que dan dinero y financian programas de alimentos para las víctimas provocadas por esas armas», declaró.

La segunda parte de la jornada estuvo dedicada a buscar soluciones, entre ellas la necesidad de abandonar el enfoque puramente asistencial y abordar las causas estructurales.

«Todo fenómeno social, sea la guerra o el hambre, nunca tiene una única causa, sino causas múltiples», explicó Rafael Grasa, profesor emérito de Relaciones Internacionales.

Grasa defendió que el acceso a la comida debe entenderse como un «derecho positivo» que exige políticas públicas activas e inversión estatal para garantizarlo.

«Las personas dejan de ser consideradas beneficiarias pasivas y pasan a ser titulares de derechos, mientras que los Estados son titulares de obligaciones», subrayó Emma Orejudo, representante de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

«El hambre no es un accidente irremediable ni un problema de escasez de alimentos, es una violación de un derecho humano evitable con decisiones políticas que vayan directamente a prevenir sus causas», aseveró María González, directora de la oenegé Enraíza Derechos, y destacó el ejemplo de Brasil y Bolivia en el abordaje del hambre desde una perspectiva integral que incluye a los productores locales en la cadena de suministro.

Finalmente, Cecilia Pilar, presidenta de Manos Unidas, clausuró las mesas exigiendo a la comunidad internacional que traduzca su retórica en hechos concretos: «Garantizar el derecho a la alimentación es una condición indispensable para vivir con dignidad, avanzar en justicia y construir la paz». EFE

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