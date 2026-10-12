Fallecen tres trabajadores en un accidente laboral en una vivienda del sur de Portugal

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Lisboa, 12 oct (EFE).- Tres trabajadores fallecieron este lunes en un accidente laboral ocurrido en un depósito de agua de una vivienda en el municipio de Loulé, en el sur de Portugal, informaron a EFE fuentes policiales.

«Alrededor de las 12:57 hora local (11:57 hora GMT), en la zona de Quinta do Lago, fueron encontrados sin vida tres trabajadores de una empresa de construcción civil en el interior de un depósito de aguas de una vivienda», precisó el capitán Ramos, de la Guardia Nacional Republicana (GNR) del municipio, que aclaró que las víctimas estaban realizando «trabajos de impermeabilización».

Una fuente de la Protección Civil precisó por su parte que tras recibir el aviso fueron activados los servicios de emergencia, que determinaron el fallecimiento de las víctimas en el lugar del accidente.

Según el periódico Jornal de Notícias, todas las víctimas eran de nacionalidad rumana.EFE

cch/rod

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