Frente Amplio uruguayo reelige a Fernando Pereira como presidente del partido

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Montevideo, 18 oct (EFE).- El Frente Amplio uruguayo reeligió este domingo por unanimidad a Fernando Pereira como presidente de la fuerza política de izquierda, al culminar su VIII Congreso ‘Compañero Pepe Mujica’, en homenaje al fallecido exmandatario (jefe de Estado entre 2010 y 2015).

«El Congreso del Frente Amplio, máximo órgano de nuestra fuerza política, eligió por aclamación a Fernando Pereira para continuar como presidente en la etapa que comienza», reza la resolución del partido oficialista, en la que se reconoce «su liderazgo, aporte y trabajo comprometido».

El congreso inició el viernes y culminó este domingo con la participación de 2.000 delegados titulares y suplentes de todo el país.

Pereira, que asumió la Presidencia del Frente Amplio durante el Gobierno de Luis Lacalle Pou (2020-2025), destacó ahora algunos avances del Gobierno de Yamandú Orsi, como la noticia de que «95.000 uruguayos dejaron de ser pobres».

La coalición de izquierda asocia este avance a la creación de puestos de trabajo, el crecimiento de los salarios y de las jubilaciones y sostiene que este «no es solo un logro del Gobierno, es fruto también de la movilización y acción política» de los frenteamplistas.

Al referirse a las tareas pendientes, Pereira se refirió a la violencia «insoportable» que se ejerce sobre las mujeres en el Parlamento y sostuvo que el partido utilizará «la esperanza» para responder «a esa cultura de odio y resentimiento».

Añadió que ahora el Frente Amplio «tiene que prepararse para un ciclo progresista» y debe pensar en ganar las elecciones de 2029.

«Pueden contar conmigo solo para una cosa: para construir unidad, para construir solidaridad, para construir lucha, para discutir ideas, para amarnos, para querernos y para desear una patria mejor», afirmó Pereira. EFE

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