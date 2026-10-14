Ganadora del Nobel de la Paz critica sanciones «ilegales» de Trump contra la CPI

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La ganadora del Premio Nobel de la Paz, Navi Pillay, criticó duramente el miércoles las sanciones «ilegales» impuestas por Donald Trump contra la Corte Penal Internacional (CPI) y afirmó que el presidente estadounidense necesita una lección de derecho internacional.

En una entrevista con la AFP, Pillay también declaró que el anuncio de las sanciones estadounidenses contra la CPI, efectuado casi inmediatamente después de la entrega de su galardón, no fue una coincidencia, y que lo interpretó como una «reacción al hecho de que el premio no haya sido otorgado al presidente Trump».

Consultada sobre el mensaje que le gustaría transmitir al magnate republicano, la jueza de 85 años respondió: «Recurra a sus asesores legales para que le expliquen qué es el derecho internacional (…) y por qué es ilegal interferir en los asuntos de un tribunal internacional independiente».

Estados Unidos anunció el viernes sanciones contra la CPI con el fin de paralizar el funcionamiento diario del tribunal, que juzga individuos por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

El gobierno de Trump se ha comprometido a desmantelar la Corte «ladrillo por ladrillo», indignado porque los jueces emitieron una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes cometidos en Gaza.

Pillay destacó que las administraciones estadounidenses anteriores habían celebrado la orden de detención emitida por la CPI contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y afirmó: «Esto es selectividad, es aplicar un doble rasero, y es inaceptable».

– «Hiriente e insultante» –

Estas sanciones, que afectarán a la infraestructura tecnológica y las operaciones bancarias de la CPI, entrarán en vigor dentro de seis meses.

Pillay también respondió a los funcionarios israelíes que reaccionaron con indignación ante la concesión de su Premio Nobel, luego de que presidiera una comisión independiente de investigación de Naciones Unidas que el año pasado acusó a Israel de cometer un genocidio en su reciente campaña militar en Gaza.

Netanyahu la calificó de «fanática», mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que el propagandista nazi Joseph Goebbels «sin duda estará aplaudiendo desde el infierno» al enterarse de su premio.

«Me parece muy hiriente e insultante», reaccionó la magistrada sudafricana.

«Goebbels tenía sangre en las manos. Es responsable de la muerte de miles de personas. No solo de judíos, sino también de personas de color como yo», agregó.

Para la galardonada, actualmente hay poca voluntad política para detener a Netanyahu para que responda a las acusaciones de la CPI y comparezca ante ella algún día.

«Pero toda mi vida he visto a personas superar dificultades, así que estoy convencida de que terminará sucediendo», sostuvo.

– «Mi edad me va a frenar» –

Pillay declaró que aún estaba asimilando la noticia de la concesión del Nobel. Le costó creerlo al principio «porque otorgan sus premios a muy pocas mujeres, una desigualdad flagrante en la práctica hasta ahora».

A sus 85 años, teme no poder seguir viajando por todo el mundo para promover la justicia internacional.

«Creo que mi edad me va a frenar un poco. Ya no puedo ser tan activa como antes», expresó, recordando que había visitado 79 países cuando era Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Según explicó, estaba consultando con varias personas sobre la mejor manera de usar el premio de 12 millones de coronas suecas (algo más de un millón de dólares), pero dio a entender que una parte podría invertirse en su país natal, Sudáfrica.

«África sufre. Sudáfrica sufre. Es muy difícil recaudar fondos allí», dijo.

«La Universidad de KwaZulu-Natal ha creado una unidad que lleva mi nombre, así que voy a empezar a discutir con ellos. Creo en la educación de los niños y los jóvenes», sentenció.

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