Gobierno alerta del riesgo de violencia de ultraizquierda en protestas de hoy en Francia

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París, 17 oct (EFE).- El Gobierno francés advirtió este sábado de un elevado riesgo de disturbios durante las protestas de esta jornada contra el encarecimiento de la vida, al atribuir a grupos de extrema izquierda la posibilidad de provocar incidentes en las manifestaciones convocadas en distintas ciudades del país.

Las autoridades habían contabilizado a mediodía 140 acciones de protesta y 32.800 participantes en provincias, mientras que se habían practicado 166 detenciones en el conjunto de Francia, según fuentes del entorno del ministro del Interior, Laurent Nuñez.

«La probabilidad de que la ultraizquierda haga degenerar las manifestaciones de la tarde es muy alta», señalaron las mismas fuentes, que denunciaron acciones violentas y selectivas en varias localidades, entre ellas París, Marsella, Rennes, Toulouse y Angers.

Según el Ministerio del Interior, los incidentes incluyeron intentos de saqueo, ataques a las fuerzas de seguridad, incendios de mobiliario urbano y acciones contra instituciones y medios de comunicación. En Marsella, varios comercios fueron vandalizados y una comisaría de la policía municipal sufrió daños.

En París, la policía había efectuado un centenar de detenciones hasta el mediodía, principalmente por la posesión de protecciones y objetos prohibidos, según la Prefectura de Policía. Los agentes realizaron casi seiscientos controles preventivos y dispersaron varias concentraciones, entre ellas una de estudiantes.

Según pudo constatar EFE, grupos de jóvenes, en su mayoría vestidos con ropas oscuras, deambulan por el centro de la capital francesa volcando contenedores de basura y otros objetos para intentar bloquear las calles adyacentes a las vías principales.

Un grupo de encapuchados intentó bloquear el acceso a las instalaciones de la cadena CNews y la emisora Europe 1, ambas propiedad del empresario Vincent Bolloré, y lanzó objetos contra los edificios, causando daños en cristales. Una veintena de personas fueron detenidas en relación con estos incidentes.

En Marsella se registraron incendios de contenedores y daños en dependencias policiales, mientras que en Lyon y Rennes hubo concentraciones y bloqueos que motivaron intervenciones de las fuerzas de seguridad. En Ruán, las autoridades atribuyeron un origen criminal a un incendio que dañó la fachada de un edificio universitario.

Ante el riesgo de nuevos incidentes, Nuñez pidió a los representantes del Gobierno en los departamentos que ordenaran despejar las vías y las instalaciones bloqueadas.

Más de 10.000 policías y gendarmes fueron desplegados en todo el país, 5.000 de ellos en París.

Las protestas, impulsadas por colectivos diversos y respaldadas por algunos sindicatos, aunque no convocadas directamente por ellos, tienen como principal motivo el aumento del coste de la vida, incluidos los precios de los carburantes. También participan estudiantes y sectores vinculados a anteriores movilizaciones sociales, como la de los ‘chalecos amarillos’ de 2018 y 2019. EFE

cat/ah

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