Gobierno de Colombia retira de un museo obras LGBTI y feministas y alega «adoctrinamiento»

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Bogotá, 16 oct (EFE).- El Gobierno colombiano defendió este viernes la retirada de más de 30 piezas del Museo Nacional de Colombia, el principal del país, relacionadas con el feminismo, el movimiento LGTBI y los conflictos armados en el país, al alegar que contribuían al «adoctrinamiento político».

«El Museo Nacional, como parte del Estado, tiene el propósito de conservar, restaurar, proteger y socializar nuestra cultura», escribió la ministra colombiana de Cultura, Paola Holguín, en su cuenta de X en respuesta a informaciones periodísticas sobre el tema.

En ese sentido, añadió que la vocación institucional del museo «no consiste en servir como instrumento de adoctrinamiento político, foco de difusión de versiones sesgadas de nuestra historia, ni mucho menos en medio multiplicador de la agenda gubernamental».

El medio digital colombiano La Silla Vacía informó el jueves del retiro de al menos 30 afiches, fotografías y objetos de tres salas del Museo Nacional, en Bogotá, relacionados con la historia de los movimientos feministas y LGBTI, las víctimas de la violencia política y el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Entre las piezas retiradas estaban una bandera del orgullo gay perteneciente a la activista Elizabeth Castillo, un afiche de la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de la Unión Patriótica asesinado en 1990, y el llamado ‘Balígrafo’, una pluma elaborada a partir de una bala con la que se firmó el acuerdo de paz.

La decisión se enmarca en la «contrarrevolución cultural» anunciada el jueves en su visita al Ministerio de Cultura por el presidente colombiano, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien ordenó a Holguín retirar de los espacios públicos las representaciones que considera una «apología del terrorismo».

Entre dichas referencias están las alusivas a Carlos Pizarro, excomandante de la guerrilla del M-19 y firmante de paz asesinado en 1990 durante la campaña presidencial de ese año. Su sombrero fue declarado en el Gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) como Patrimonio Cultural de la Nación, pero este reconocimiento fue suspendido recientemente por una decisión judicial.

La Silla Vacía señaló que la orden de retirar las piezas procedió directamente del Ministerio de Cultura y que funcionarios de esa cartera participaron en la selección de los elementos desmontados.

La ministra de Cultura sostuvo que el museo no puede convertirse en un espacio de «apología al delito o revictimización» y defendió la protección de los menores frente al acceso a material sensible, al tiempo que aseguró que la museología y la curaduría de los espacios dependientes de su cartera están siendo evaluadas y rediseñadas. EFE

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