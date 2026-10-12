Gobierno de Portugal acusa a un alto cargo destituido de perjudicar la red de emergencias

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Lisboa, 12 oct (EFE).- El Ministerio del Interior de Portugal acusó hoy al secretario general destituido Ricardo Carrilho de perjudicar la red de comunicaciones que utilizan policías, bomberos y servicios de emergencia, y justificó su cese este lunes por una «pérdida de confianza».

En un segundo comunicado tras el del cese, el ministro Luís Neves y los tres secretarios de Estado de su departamento rechazaron las acusaciones vertidas por el exresponsable a lo largo de esta jornada en los medios de comunicación y aseguraron que sus actuaciones comprometieron el funcionamiento de los servicios y la ejecución de políticas públicas.

El pronunciamiento amplía las explicaciones sobre el relevo de Carrilho, que la cartera había atribuido inicialmente a una reorganización administrativa, en medio de una disputa sobre el control del gasto en el Sistema Integrado de Redes de Emergencia y Seguridad de Portugal (SIRESP).

Según el ministerio, Carrilho suprimió en plena temporada de incendios el centro de operaciones de esa red, sin autorización de sus superiores ni soluciones alternativas. Para garantizar la continuidad de su funcionamiento, añadió, fue necesario recurrir a la Guardia Nacional Republicana, un cuerpo de naturaleza militar, y a la Policía de Seguridad Pública.

La cartera también le reprochó bloquear un pago a la empresa pública que gestiona el sistema, lo que, según sostuvo, puso en riesgo los abonos a proveedores y el cumplimiento de sus compromisos durante el periodo más crítico.

El cese se conoció después de que el semanario Expresso revelara que Carrilho se había negado a autorizar una transferencia de 26 millones de euros sin una orden escrita del ministro, al cuestionar las garantías jurídicas de la operación y alegar que carecía de información para verificar el servicio.

Interior defendió este lunes que el pago respondía a un mecanismo vigente desde 2021, previsto en los presupuestos del Estado y aprobado por el Consejo de Ministros.

Asimismo, acusó al exsecretario general de no comunicar a sus superiores una auditoría que detectó gastos salariales no previstos en proyectos financiados con fondos europeos y determinó la devolución de 4,5 millones de euros a la Comisión Europea.

Según Expresso, Carrilho había denunciado ante la Fiscalía y la inspección del ministerio posibles perjuicios para el Estado vinculados a un proyecto con financiación europea.

El departamento también le atribuyó retrasos en la entrega de generadores y equipos de radio de emergencia a las administraciones locales y negó que exista una situación de «parálisis y estrangulamiento» en el ministerio.

Tras su destitución, Carrilho solicitó una audiencia urgente al primer ministro, Luís Montenegro, según CNN Portugal. El partido ultraderechista Chega pidió que el ministro Luís Neves comparezca en el Parlamento para explicar el relevo.

Carrilho fue sustituido por el mayor general Nuno Miguel Parreira da Silva, hasta ahora responsable de la escuela de formación de la Guardia Nacional Republicana. EFE

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