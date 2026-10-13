Greta Thunberg se suma a las protestas estudiantiles en Francia

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París, 13 oct (EFE).- La activista ecologista sueca Greta Thunberg acudió este martes por la mañana al instituto Paul-Eluard de Saint-Denis, uno de los principales focos de las protestas estudiantiles en Francia, y dijo a medios franceses que prevé asistir a la manifestación convocada esta tarde en París.

Thunberg, de 23 años, llegó al centro educativo de Saint-Denis (a las afueras de París), donde una veintena de abogados se había reunido para organizar una ‘cadena de togas’ en apoyo de los estudiantes.

«Nos alegramos de que se una a nosotros el mayor número posible de personas. No se trata de etiquetas ni de una persona en particular, sino de cuánta gente se suma al movimiento», declaró Marius Mesnil cosecretario general de la Unión Sindical de los Liceos (USL) en Francia (agrupación sindical de estudiantes de secundaria), en la cadena de televisión BMFTV.

En París, la manifestación principal está convocada para las 14.00 horas (12.00 GMT), con salida en la plaza de Italia y llegada a los Inválidos, cerca de Matignon (la sede del Gobierno) y del Ministerio de Educación. La Unión Estudiantil ha llamado a participar en la protesta bajo el lema ‘No nos escuchan, iremos a buscarlos’, según un mensaje publicado en la red social X.

Los estudiantes franceses salen este martes a las calles por quinta jornada de manifestaciones consecutiva, en un momento clave para un movimiento que ha perdido fuerza en los últimos días y que podría debilitarse aún más con la llegada a partir del viernes de las vacaciones escolares de Todos los Santos.

El ministro de Educación, Édouard Geffray, anunció hoy que unos 200 institutos permanecen bloqueados este martes. «Estamos más bien ante una disminución de la movilización», declaró a la emisora France Inter.

Bautizada ‘Acto V’, la convocatoria se produce después de las cuatro jornadas anteriores, celebradas el 29 de septiembre y el 1, 6 y 8 de octubre.

En la última, en la del jueves 8 de octubre, las manifestaciones reunieron a 71.500 personas en todo el país, según el Ministerio del Interior, frente a las cerca de 256.000 registradas dos días antes, el martes pasado, de acuerdo a cifras oficiales.

Por su parte, los estudiantes y los sindicatos buscan recuperar el impulso de las movilizaciones y mantener la presión sobre el Gobierno para que atienda sus reivindicaciones. EFE

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