Greta Thunberg se suma a las protestas estudiantiles en Francia

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(Actualiza con declaraciones de Thunberg)

París, 13 oct (EFE).- La activista ecologista sueca Greta Thunberg acudió este martes por la mañana al instituto Paul-Eluard de Saint-Denis, uno de los principales focos de las protestas estudiantiles en Francia, y dijo a medios franceses que prevé asistir a la manifestación convocada esta tarde en París.

Thunberg, de 23 años, llegó al centro educativo de Saint-Denis (a las afueras de París), donde manifestó estar «extremadamente orgullosa de los estudiantes franceses» que se movilizan «por su futuro» y que se niegan a rendirse ante una sociedad que, según ella, los desatiende.

«Aquí lo vemos: las escuelas no cuentan con las inversiones que necesitan. Esto transmite a los jóvenes el mensaje de que no son una prioridad en su sociedad. ¿Y qué se supone que debemos hacer? ¿Rendirnos? Por supuesto que no. Y eso es precisamente lo que está haciendo la gente aquí. Vamos a luchar por nuestro futuro».

Para la activista sueca, la movilización de los jóvenes «es una gran fuente de inspiración», «pero también era algo esperado».

«Cuando se pone a los jóvenes en unas condiciones que no son compatibles con los derechos humanos básicos, al no invertir lo suficiente en educación, es evidente que se van a rebelar», consideró Thunberg, para quien los políticos viven «en una realidad completamente diferente» a la de la nuevas generaciones.

Asimismo, Thunberg denunció que la policía francesa es «extremadamente violenta» contra estudiantes que se manifiestan para reclamar «lo estrictamente mínimo». «Esto lo dice todo sobre la policía y sobre a quién protege realmente. Se supone que las fuerzas del orden deben proteger a los jóvenes», insistió la activista ecologista.

«Nos alegramos de que se una a nosotros el mayor número posible de personas. No se trata de etiquetas ni de una persona en particular, sino de cuánta gente se suma al movimiento», declaró Marius Mesnil cosecretario general de la Unión Sindical de los Liceos (USL) en Francia (agrupación sindical de estudiantes de secundaria), en la cadena de televisión BMFTV.

En París, la manifestación principal está convocada para las 14.00 horas (12.00 GMT), con salida en la plaza de Italia y llegada a los Inválidos, cerca de Matignon (la sede del Gobierno) y del Ministerio de Educación. La Unión Estudiantil ha llamado a participar en la protesta bajo el lema ‘No nos escuchan, iremos a buscarlos’, según un mensaje publicado en la red social X.

Los estudiantes franceses salen este martes a las calles por quinta jornada de manifestaciones consecutiva, en un momento clave para un movimiento que ha perdido fuerza en los últimos días y que podría debilitarse aún más con la llegada a partir del viernes de las vacaciones escolares de Todos los Santos.

El ministro de Educación, Édouard Geffray, anunció hoy que unos 200 institutos permanecen bloqueados este martes. «Estamos más bien ante una disminución de la movilización», declaró a la emisora France Inter.

Bautizada ‘Acto V’, la convocatoria se produce después de las cuatro jornadas anteriores, celebradas el 29 de septiembre y el 1, 6 y 8 de octubre.

En la última, en la del jueves 8 de octubre, las manifestaciones reunieron a 71.500 personas en todo el país, según el Ministerio del Interior, frente a las cerca de 256.000 registradas dos días antes, el martes pasado, de acuerdo a cifras oficiales.

Por su parte, los estudiantes y los sindicatos buscan recuperar el impulso de las movilizaciones y mantener la presión sobre el Gobierno para que atienda sus reivindicaciones. EFE

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