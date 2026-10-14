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Illa dice la sentencia del Tribunal de Cuentas muestra que hay un «proceso de normalidad»

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2 minutos

Bruselas, 14 oct (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, enmarcó este miércoles la sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas español, que absuelve al expresidente catalán Carles Puigdemont y otros 35 demandados, en el proceso de «normalización» que vive Cataluña.

«Hoy también hemos conocido una sentencia del Tribunal de Cuentas. Estamos ya en un proceso de normalidad máxima, un proceso de defensa de la convivencia, de reconocimiento de la pluralidad de Cataluña y de normalización plena en Cataluña fruto de determinadas políticas que hemos sacado adelante algunos», señaló Illa a la prensa.

«Pese a las resistencias que ha habido, las obstrucciones que ha habido por parte de algunos, al final, la convivencia y la normalización se imponen», agregó.

Por otra parte, preguntado por Puigdemont, el político catalán indicó que no tenía prevista ninguna reunión con él durante su visita esta semana a Bruselas, que sí ha incluido encuentros con responsables de las instituciones europeas.

El Tribunal de Cuentas español absolvió este miércoles a Puigdemont, encausado por los gastos de promoción del proceso independentista que dio lugar al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, tres meses después de que la justicia europea avalara la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación.

En una sentencia, el Tribunal acuerda absolver a Puigdemont y a los 35 demandados, entre ellos el también expresidente catalán Artur Mas y algunos de los líderes independentistas que estuvieron en prisión, como Oriol Junqueras.

El fallo ordena levantar las fianzas que tenían impuestas los encausados, que superaban los 8 millones de euros. EFE

mb-lcg/rja/jgb

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