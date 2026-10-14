Incendian edificios gubernamentales en violentas protestas en Albania

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Las protestas antigubernamentales en la capital de Albania dejaron el miércoles varios edificios oficiales gravemente dañados y al menos uno en llamas, luego de que las manifestaciones derivaron en violencia por segunda noche consecutiva.

Los manifestantes y la policía antidisturbios se enfrentaron en Tirana en medio de los reclamos de miles de personas que exigen mejores condiciones universitarias y la renuncia del primer ministro Edi Rama.

La policía informó a última hora del miércoles de que 14 agentes habían resultado heridos y 35 personas habían sido detenidas.

El martes, seis agentes resultaron heridos y 16 personas fueron arrestadas.

La policía utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos, mientras los manifestantes atacaban oficinas gubernamentales y comercios en el centro de la ciudad, rompían ventanas y prendían fuego a múltiples edificios.

La policía antidisturbios intentó repetidamente hacerlos retroceder, pero la multitud mostraba pocos signos de dispersarse.

Al caer la noche, las multitudes siguieron extendiéndose por la ciudad y arremetiendo contra edificios gubernamentales.

En uno de los incidentes, los manifestantes rompieron ventanas antes de incendiar una planta del edificio del Ministerio de Justicia.

La policía dispersó a los manifestantes antes de que los bomberos lograran controlar las llamas.

Los jóvenes también se dirigieron hacia la oficina del primer ministro, donde lanzaron piedras al edificio y a los oficiales, quienes respondieron con cañones de agua.

También atacaron el Ministerio de Finanzas, donde algunos entraron brevemente.

El ministro del Interior, Ervin Demo, reconoció las preocupaciones de los estudiantes pero culpó a las «manos malintencionadas de elementos externos» por la violencia.

Las manifestaciones antigubernamentales comenzaron hace más de cuatro meses en rechazo a un proyecto de hotel de lujo en una reserva natural costera vinculado a la hija del presidente estadounidense Donald Trump, Ivanka, y a su esposo, Jared Kushner.

El proyecto ha alimentado la ira por la supuesta corrupción y la falta de transparencia del gobierno.

Los estudiantes se han hecho eco de estas demandas, pero aseguran que su protesta del martes fue contra las condiciones universitarias, el precio de las matrículas y la falta de apoyo para los jóvenes.

La Unión Europea expresó su preocupación por lo que calificó de «escalada violenta en la protesta en Tirana». Albania quiere adherirse al bloque y confía en concluir las negociaciones en 2027.

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