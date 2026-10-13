India detiene a varios dirigentes del movimiento estudiantil de las «Cucarachas»

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El movimiento estudiantil Partido del Pueblo de las Cucarachas (CJP) anunció el martes que varios de sus dirigentes fueron detenidos por la policía de la capital de India tras ingresar a un sitio tradicional de protestas.

Partidos opositores y simpatizantes del movimiento han tomado las calles de Nueva Delhi los últimos días para exigir la renuncia del jefe de la comisión electoral, a quien acusan de manipular los registros de votación en beneficio del partido del primer ministro Narendra Modi.

La Comisión Electoral de India, que supervisa la votación en el país más poblado del mundo, negó cualquier irregularidad.

La policía de Nueva Delhi dijo el lunes que Jantar Mantar, en el centro de la ciudad, dejó de ser un sitio autorizado para realizar protestas.

El lugar ha estado bloqueado desde hace varios días por barreras metálicas y resguardado por una fuerte presencia policial.

Pero un video divulgado por Abhijeet Dipke, líder del CJP, mostró a manifestantes subiendo a las barricadas para llegar al espacio vacío, donde ondeaban la bandera nacional antes de ser perseguidos y detenidos por la policía.

«El CJP se cuela adentro para recuperar Jantar Mantar», dijo el movimiento en redes sociales. Agregó que entre los detenidos están los dirigentes Saurav Das, Ashutosh Ranka y Ajinkya Shinde.

«Todos fueron detenidos por la policía», agregó.

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