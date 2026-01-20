Irlanda pide «sentido común» y calma para afrontar las amenazas de Trump en Groenlandia

Dublín, 20 ene (EFE).- El primer ministro irlandés, Micheál Martin, hizo este martes un llamamiento al «sentido común» para abordar la disputa con Donald Trump sobre Groenlandia y pidió que no se responda a «cada declaración» del presidente estadounidense.

El jefe del Ejecutivo de Dublín, de coalición entre centristas y democristianos, advirtió de que una guerra comercial con Washington sería «muy perjudicial para los trabajadores» de Europa, Estados Unidos y, «de hecho, del mundo entero».

«El año pasado tuvimos grandes dificultades, pero creo que logramos evitar reaccionar a cada declaración que se emitía o a cada declaración que no se emitía», declaró Martin a los medios, antes de reunirse con su gabinete de gobierno.

El dirigente irlandés confió en que prevalecerá el «sentido común» ante las amenazas arancelarias planteadas por Trump contra ocho socios comunitarios, lo que podría «destruir» el acuerdo comercial alcanzado el pasado año entre la Unión Europea (UE) y EE.UU., agregó su ministra de Asuntos Exteriores, Helen McEntee.

«Es muy evidente que el presidente está intentando usar aranceles para cambiar el enfoque, pero eso no es algo que vaya a cambiar la determinación general de Europa en apoyo a Groenlandia», señaló la responsable de la diplomacia irlandesa.

También el viceprimer ministro irlandés y titular de Finanzas, Simon Harris, subrayó hoy desde Bruselas que los próximos días serán «cruciales» para las relaciones entre la UE y EE.UU.

«Es absolutamente importante que se realicen intensos esfuerzos diplomáticos para intentar reducir la escalada de una situación económica extraordinariamente peligrosa», indicó Harris.

Como Martin, su número dos abogó por «mantener la serenidad» y acelerar los contactos con Washington para afrontar «días cruciales», mientras Europa, agregó, «trabaja para intentar estabilizar la situación y encontrar una salida».EFE

