Israel pide evacuar dos pueblos del sur de Líbano para atacar «infraestructura de Hizbulá»

2 minutos

Jerusalén, 5 ene (EFE).- El portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichai Adraee, emitió este lunes una advertencia de evacuación para los pueblos de Kafr Hatta y Ain Al Tineh, en el sur de Líbano, antes de un inminente ataque contra supuesta infraestructura militar de la milicia chíi Hizbulá en la zona.

«En el corto plazo, las Fuerzas de Defensa de Israel atacarán la infraestructura militar terrorista de Hizbulá para contrarrestar sus intentos prohibidos de reconstruir sus actividades en las dos áreas», escribió Adraee en su cuenta de X.

En su publicación, acompañada de dos mapas marcados en rojo con el lugar donde prevén atacar, instaba a los «residentes de los edificios designados» que los evacúen «inmediatamente» a una distancia de no menos de 300 metros.

«Se encuentran cerca de edificios utilizados por Hizbulá (…) Permanecer en el área designada del edificio los pone en riesgo», añadió el portavoz castrense.

Ayer dos personas murieron en un nuevo ataque israelí contra un vehículo en el sur del Líbano. El Ejército israelí aseguró haber llevado a cabo una operación contra «dos terroristas» que intentaban restablecer la infraestructura de la organización.

El Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano señaló que los hombres murieron en un ataque israelí que tuvo como objetivo un vehículo en la carretera entre las localidades Safad al Batikh y Jmaijmeh, ambas en el sur, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

En noviembre de 2024, ambos países firmaron un alto el fuego que más de un año después sigue en vigor, si bien las tropas israelíes todavía mantienen posiciones en el sur del país árabe y los bombardeos son prácticamente diarios.

El grupo Hizbulá, por su parte, dejó de bombardear el norte de Israel, zona a la que lanzaba misiles y drones, poco después de la entrada en vigor de esta tregua.

Sin embargo, en estos últimos meses el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha intensificado sus ataques en el sur del país alegando que Hizbulá está intentando rearmarse, una situación que vuelve a poner en la cuerda floja la estabilidad de la región.

El Ejército de Israel mató a 380 presuntos miembros de Hizbulá en el Líbano desde que comenzó el alto el fuego en noviembre de 2024, anunciaron a finales de año las fuerzas armadas israelíes en un comunicado en el que acusaron a este grupo chií libanés de haber violado por entonces el acuerdo de tregua en 1.900 ocasiones. EFE

gac/mt/jlp