Juanma Moreno considera «muy oportuna» la visita de los Reyes a Ceuta

Compartir

1 minuto

Bruselas, 13 oct (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, consideró «muy oportuna» y «positiva» la vista que los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, harán este martes a la ciudad autónoma española de Ceuta tras la entrada de decenas de miles de migrantes al enclave los pasados 30 y 31 de julio.

«En cuanto a la visita de Su Majestad el Rey a la ciudad europea de Ceuta, quiero mostrar mi satisfacción. Creo que es una visita muy oportuna en este momento tan difícil para los vecinos de Ceuta, para los ceutíes», dijo Moreno en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo en Bruselas.

El presidente andaluz aseveró que los ceutíes «llevan ya más de 70 días en una situación anormal, sufriendo muchísimo después de la invasión que sufrieron a finales de julio», y añadió que la presencia de los monarcas «no solamente consuela, sino también es una manera de acercar el símbolo de la unidad e integridad territorial de España».

«Por tanto me parece positiva, me parece oportuna y además me parece que va a ser fructífera para el propio ánimo y la autoestima de los ceutíes», manifestó.

La Ciudad Autónoma de Ceuta ha despertado esta mañana de martes con todo dispuesto para recibir la histórica visita de los Reyes de España, en una jornada donde los monarcas protagonizarán diversos actos e incluso pernoctarán en la ciudad, algo que nunca ha ocurrido en democracia. EFE

mas/lpc/jgb

(foto) (vídeo)

Los preferidos del público Los más discutidos