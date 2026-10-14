Juez federal suspende indefinidamente el veto de Trump a tres medios en la Casa Blanca

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Washington, 14 oct (EFE).- Un juez federal ha extendido, hasta que se resuelva el litigio, la suspensión del veto impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, al acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca.

El juez de distrito del Distrito de Columbia Timothy Kelly dictó a última hora del martes esta medida cautelar tras haberse celebrado una audiencia el jueves pasado en la que la Administración Trump argumentó que había impuesto la prohibición, en parte, por motivos de seguridad nacional.

Los tres medios afectados alegaron por su lado que la decisión de la Casa Blanca responde a una discriminación por motivos de opinión.

En el dictamen publicado el martes, Kelly señaló que el Departamento de Justicia invocó la seguridad nacional una vez que ya se habían revocado las credenciales de prensa de los tres medios, y determinó que dicha medida probablemente vulneraba los derechos de los periodistas a la libertad de expresión y al debido proceso.

«En el expediente no hay prácticamente nada relacionado con la seguridad nacional y vinculado a la decisión del presidente de revocar las credenciales permanentes de los demandantes», escribió.

La medida cautelar permitirá a los tres medios acceder a la Casa Blanca hasta que se resuelva la demanda que presentaron para impugnar el veto, aunque a su vez no obliga a la Administración Trump a permitir que los periodistas de dichas cabeceras puedan acceder al Despacho Oval o al Air Force One, el avión en el que viaja el presidente.

Desde que anunció el veto en septiembre, la Oficina Presidencial estadounidense ha impedido que reporteros de CNN y Politico estén presentes en estos espacios.

Apenas tres días después de anunciar el veto, Trump ya aseguró en redes sociales que apelaría la decisión, dando a entender que esperaba un fallo en contra de su Gobierno.

«Casi sin lugar a dudas y como de costumbre, apelaremos la decisión, ya que no se debería permitir el acceso al cargo más importante del mundo a aquellos individuos y publicaciones de ‘noticias falsas’ que solo escriben de forma negativa y que vulneran nuestra seguridad nacional al publicar historias falsas y difamatorias basadas en ‘fuentes’ desconocidas», argumentó. EFE

asb/jam

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