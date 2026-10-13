La activista sueca Greta Thunberg se suma a las protestas estudiantiles en Francia

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La activista sueca Greta Thunberg se sumó este martes a las protestas estudiantiles que sacuden Francia desde finales de septiembre en uno de sus epicentros: el liceo Paul Éluard de Saint-Denis, al norte de París, constató un periodista de AFP.

La joven de 23 años se hizo famosa en el mundo por lanzar en 2018 una huelga escolar para alertar contra el cambio climático. La inadaptación de las aulas al calor extremo, como vivió Francia en mayo y junio, es una de las denuncias de las protestas en curso.

«Los jóvenes no participan en las discusiones. Nos están robando nuestro futuro y, como hemos podido comprobar aquí, las escuelas no reciben las inversiones que necesitan. Esto envía un mensaje a los jóvenes: ‘En nuestra sociedad, ustedes no son una prioridad'», dijo Thunberg.

«Por eso estoy enormemente orgullosa de los estudiantes franceses», agregó.

Los estudiantes de liceo regresaron este martes de nuevo a las calles en Francia, al estimar que sólo recibieron «migajas» del gobierno en respuesta a sus reclamos desde finales de septiembre de mejores condiciones para estudiar.

Unos 200 liceos deberían permanecer cerrados este martes, declaró en la radio France Inter el ministro de Educación, Édouard Geffray, que subrayó una «disminución respecto a las semanas anteriores».

La semana pasada, Geffray anunció la rápida contratación de 3.000 profesores sustitutos, pero para las organizaciones estudiantiles es una medida insuficiente y reclaman un plan de 10.000 millones de euros (11.200 millones de dólares) para los liceos.

Los alumnos que protestan tienen en su mayoría entre 15 y 18 años; estudian el último ciclo de secundaria, una etapa clave para acceder a estudios superiores, y su educación obligatoria estuvo marcada por los confinamientos del covid en 2020.

Sus reclamos son variados: la falta de reemplazo de profesores ausentes, horarios de clase de hasta diez horas por día con huecos, aulas deterioradas e inadaptadas al cambio climático y un sistema de acceso la universidad Parcoursup, visto como poco transparente.

ktr-tjc/avl

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