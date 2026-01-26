La Comisión Europea «deplora» la muerte de Alex Pretti abatido por el ICE en Minneapolis

Bruselas, 26 ene (EFE).- La Comisión Europea dijo hoy que «deplora» la muerte de Alex Pretti, abatido en Minneapolis por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero el Ejecutivo comunitario evitó comentar el deceso en profundidad.

«Sin comentarios sobre este asunto interno de EE.UU. pero, por supuesto, deploramos cualquier pérdida de vidas inocentes», declaró en rueda de prensa la portavoz comunitaria de Asuntos Exteriores y Seguridad, Anitta Hipper.

Preguntada por la elección de la palabra «inocente», la portavoz restó importancia al calificativo.

«He dicho vidas inocentes pero no nos compete a nosotros juzgar inocente o no inocente. Deploramos la pérdida de cualquier vida, en general, y, por supuesto, le corresponde al sistema judicial de Estados Unidos establecer los hechos», agregó.

Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos, fue abatido por agentes del ICE el sábado por la mañana en una calle de Minneapolis, tras reducirlo cuando grababa con su teléfono móvil a los agentes durante una manifestación contra la política migratoria de la Administración Trump. EFE

