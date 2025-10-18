La Defensa Civil de Gaza reporta nueve muertos por tiros israelíes contra un bus

La Defensa Civil de Gaza afirmó que las fuerzas israelíes mataron el viernes a nueve personas en un ataque contra un autobús, mientras que el ejército declaró que disparó contra un vehículo que cruzó la línea de repliegue de sus tropas.

«Los equipos de la Defensa Civil pudieron recuperar nueve cadáveres tras el ataque de la ocupación israelí contra un autobús que transportaba a personas desplazadas al este del barrio de Zeitún ayer», declaró el sábado a AFP Mahmud Basal, portavoz de la agencia de socorro local, que opera bajo la autoridad del gobierno del movimiento islamista Hamás.

El ejército israelí, por su parte, informó en un comunicado que había «identificado» un vehículo «sospechoso cruzando la línea amarilla», en referencia a la línea de retirada de sus fuerzas dentro de la Franja de Gaza acordada en el marco del alto al fuego.

Tras disparar al aire, los soldados «abrieron fuego para eliminar la amenaza, en conformidad con el acuerdo» promovido por Estados Unidos.

Tras dos años de guerra en el enclave, las partes se comprometieron a un cese al fuego a partir del 10 de octubre para que Hamás liberara el lunes pasado a los 20 cautivos que seguían con vida y también a los 28 ya fallecidos.

El grupo islamista liberó a tiempo a los secuestrados vivos, pero solo entregó los restos de 10 cautivos ante las dificultades de encontrar y extraer los cuerpos de las ruinas del territorio palestino.

