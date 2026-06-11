La dimisión del ministro de Defensa destapa deficiencias en el plan militar de Reino Unido

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Londres, 11 jun (EFE).- La dimisión por sorpresa del hasta ahora titular británico de Defensa, John Healey, por discrepancias presupuestarias con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, puso de manifiesto las deficiencias, principalmente económicas, del plan de gasto e inversión militar del país.

En una carta dirigida a Starmer, el ya exministro, de 66 años, hizo hoy pública su renuncia al cargo argumentando que «no tenía otra opción» dados los desacuerdos con el primer ministro con respecto al plan de inversión de defensa del Gobierno laborista y a lo que consideraba una escasa financiación.

El Ejecutivo de Starmer sacó pecho en febrero de 2025 anunciando el mayor aumento de gasto del país en Defensa desde el final de la Guerra Fría, prometiendo que agrandaría la partida presupuestaria destinada a esta cartera a un 2,5 % del PIB en 2027 -o un 2,6 % incluyendo el gasto de agencias de inteligencia-, con la ambición de alcanzar el 3 % en la próxima legislatura (a partir de 2029).

La carta de dimisión presentada hoy por Healey sugiere que, en realidad, el actual plan de inversión en defensa -que todavía no se ha presentado formalmente- solo plantea subir el gasto en 2030 hasta el 2,68 % del PIB, lo que implica solo un 0,08 % con respecto al compromiso existente de cara al año que viene.

Además, en junio del 2025, en una cumbre celebrada en La Haya, los países miembros de la OTAN, incluido Reino Unido, se comprometieron a destinar el 3,5 % del PIB para el gasto en defensa para 2035.

En esta línea, el exministro dijo que Starmer fue «incapaz» de encontrar el dinero para cubrir el déficit en el presupuesto y comentó que el plan vigente «queda muy por debajo de lo que se requiere para la defensa y el país en este momento peligroso».

El primer ministro británico respondió esta tarde con una misiva a la renuncia de Healey, donde defendió su hoja de ruta de financiación de defensa: «Proporcionará los recursos que nuestras fuerzas armadas necesitan para mantenernos a salvo», aseguró.

Fuentes laboristas citadas por diversos medios británicos señalaron que la ministra laborista de Economía, Rachel Reeves, se opuso a engrosar la partida de defensa como pedía Healey, que previsiblemente se traduciría en más recortes en detrimento de otras carteras.

Con la de Healey de este jueves, ya son seis las dimisiones -dos ministros y cuatro secretarios de Estado- que experimenta el Ejecutivo laborista de Starmer en menos de un mes y agravan la crisis a la que se enfrenta el actual primer ministro, con cada vez más presiones internas y la maquinaria activada para encontrar un reemplazo capaz de cara a las próximas elecciones generales. EFE

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