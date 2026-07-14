La española Sensia, seleccionada por Aramco como proveedora para reducción de emisiones

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El Cairo, 14 jul (EFE).- La empresa española Sensia, especializada en tecnología inteligente de imagen por infrarrojos, ha sido seleccionada por la petrolera estatal saudí Aramco para apoyarla mediante la digitalización de procesos orientada a la reducción de emisiones, integridad de los activos y seguridad.

Así lo indicó la compañía española en un comunicado tras la firma este martes en la ciudad de Dhahran, en el este de Arabia Saudí y sede de Aramco, en el que destaca que Sensia ha sido seleccionada por Aramco como «proveedor estratégico para colaborar en el avance de la monitorización inteligente de activos, la detección de emisiones y la digitalización industrial en todas las operaciones globales de Aramco».

Esta participación fue calificada por la empresa española, fundada en 2008 como una ‘spin-off’ de la Universidad Carlos III de Madrid, como «un hito estratégico para la tecnología industrial española en el panorama energético internacional, al situar a la compañía como un socio clave en la eficiencia operativa, la gestión de emisiones y la estrategia de sostenibilidad de Aramco».

La colaboración se centra en tres áreas principales: la monitorización inteligente de activos y digitalización; detección y cuantificación de fugas y emisiones en tiempo real; así como la monitorización de la eficiencia de las antorchas de combustión.

Ante esta alianza, el consejero delegado y fundador de Sensia, Francisco Cortés Martínez, afirmó en la nota que esta colaboración refleja «una convicción compartida de que la monitorización continua mediante imágenes por infrarrojos impulsadas por IA es ya una tecnología esencial para unas operaciones energéticas de primer nivel».

Y se mostró orgulloso de contribuir a la «transformación económica y medioambiental de la Visión 2030» en el reino.

La Visión 2030 es un plan lanzado por el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, para diversificar la economía, una ambiciosa hoja de ruta para reducir la fuerte dependencia del crudo abriéndose al turismo y las energías renovables, entre otras áreas.EFE

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(foto)