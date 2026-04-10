La inflación china frena al 1% y los precios industriales suben por primera vez desde 2022

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(Actualiza con comentarios de analistas)

Shanghái (China), 10 abr (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, frenó al 1 % interanual en marzo tras la marca más alta en tres años, mientras los precios industriales repuntaron por primera vez desde 2022 ante el impacto de la guerra en Irán.

Las cifras divulgadas este viernes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) quedan por debajo de lo esperado por los analistas, que anticipaban una leve frenada desde el 1,3 % marcado en febrero a un 1,2 %.

En cualquier caso, este registro sigue siendo el segundo más alto para el IPC desde principios de 2023.

En la comparación intermensual, el IPC pasa de la subida del 1 % a una bajada del 0,7 % en marzo, algo que se puede explicar por el factor estacional del Año Nuevo lunar -principal época festiva del año en China, con destacado efecto sobre el consumo-, que se celebró en febrero.

El estadístico de la ONE Dong Lijuan apuntó no solo al esperado pinchazo de la demanda tras las vacaciones sino también a la caída de los precios de frutas o verduras ante el aumento de la oferta por las subidas de las temperaturas.

Asimismo, el experto gubernamental indicó que los precios de la gasolina subieron un 11,1 % a lo largo de marzo ante el impacto al suministro de petróleo derivado de la guerra en Irán, que provocó que los reguladores chinos intervinieran para limitar la subida de los combustibles a en torno a la mitad de lo que debería haber sido con las fórmulas habituales, restringiendo asimismo la exportación.

En términos interanuales, Dong habló de un «incremento moderado» de los precios, y destacó tanto el aumento de los bienes de consumo industriales como la bajada del cerdo (-11,5 %) o los huevos (-3,3 %).

En ese primer capítulo, destacó la joyería de oro, que subió un 65,8 % interanual ante el repunte del precio de ese metal y la búsqueda de activos refugio por parte de los inversores pero que en marzo, ante la fluctuación a la baja, registró su primera caída (-3,9 % frente a febrero) tras ocho meses de alzas intermensuales.

Un esperado repunte

La ONE también hizo público el índice de precios a la producción (IPP), que mide los precios industriales y que aumentaron un 0,5 % interanual en marzo, lo que supone el primer repunte desde septiembre de 2022.

Los principales responsables de esta subida fueron los metales no ferruginosos, que subieron tanto en minería y procesado (+36,4 %) como en fundido y laminado (+22,4 %) por las recientes disrupciones al suministro global de aluminio.

Dong también aseguró que los precios en algunos sectores volvieron a tasas positivas ante la «mejora» de la relación entre demanda y oferta y de la coyuntura de competencia en el mercado, lo que podría suponer una señal de recuperación tras años marcados por un exceso de capacidad de producción industrial y las guerras de precios.

Los ejemplos concretos que citó el experto son la maquinaria fotovoltaica (+5,2 %) y las baterías de iones de litio (+2,5 %).

En términos intermensuales, el IPP creció un 1 % en comparación con febrero, la marca más alta en cuatro años, impulsado principalmente por la mencionada subida del crudo, que se tradujo en un alza del 15,8 % en los costos de extracción y del 5,8 % en los de refinado, tocando también a otros sectores como las materias primas químicas y la fabricación de productos químicos (+3,6 %).

«La guerra de Irán ha puesto fin a tres años de deflación industrial en China y ha impulsado al IPC a su nivel más alto desde 2023 si se excluyen las distorsiones por el Año Nuevo lunar», explica Zichun Huang, analista de la consultora británica Capital Economics.

No obstante, la experta cree que estos repuntes «son bastante modestos» y ve «improbable» que sean «duraderos».

«La inflación seguirá escalando a lo largo del próximo par de meses, pero si el alto el fuego (entre EE. UU. e Irán) no se rompe, el IPC debería tocar máximos muy por debajo de la meta del BPC (Banco Popular de China, banco central, del 2 %) antes de caer de nuevo por debajo del 1 % hacia finales de año», agrega.

«Con el (problema de) exceso de capacidad en la mayoría de sectores aún por resolver y el crecimiento de la demanda nacional todavía aletargado, faltan ingredientes para un impulso sostenido de reflación», sentencia Huang. EFE

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