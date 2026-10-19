La lucha de madres y esposas contra la letalidad policial en Brasil

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El mar frente a una favela en Salvador, en el noreste de Brasil, fue el escenario de la última foto de Vilma Alves de Oliveira junto a su hijo, João Vitor, asesinado en 2023, a los 20 años.

«Ninguna madre está preparada para perder un hijo, mucho menos de esta manera. A mi hijo le arrebató la vida la policía, el brazo armado del Estado», afirma en el complejo de Nordeste de Amaralina esta mujer negra, de 49 años, que hace tres años busca justicia.

Este barrio de calles empinadas y olor a aceite de dendê es uno de los epicentros de la violencia policial en el estado de Bahía, donde en 2025 hubo 1.570 muertes en operaciones de las fuerzas del orden contra el crimen, la cifra más alta de Brasil, según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública.

Prácticamente ninguna fue llevada ante la justicia.

João Vitor, pizzero, había salido a tomar una cerveza con un amigo cuando, según testigos, la policía llegó disparando.

Las imágenes de las cámaras de seguridad desaparecieron, los testigos desistieron de declarar por miedo y nunca se realizó el peritaje balístico, relata Alves de Oliveira, hoy desempleada.

«Es mi palabra contra la suya. Pero voy a seguir luchando por la verdad y por justicia», afirma a una colaboradora de AFP esta mujer de voz firme, que aún hoy no consigue pasar por la calle donde murió su hijo.

La inseguridad es una de las principales preocupaciones de los brasileños de cara al balotaje presidencial del 25 de octubre, entre el candidato a la reelección, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, y su rival, el conservador Flávio Bolsonaro.

– «Mujeres de delincuentes» –

Unas 80.000 personas viven en Nordeste de Amaralina, de mayoría negra y cuyo dominio se disputan facciones criminales.

La violencia policial está atravesada por el «racismo estructural» en Brasil, dice a la AFP la abogada Bianca Souza, del Instituto Odara, que brinda asesoramiento a las familias.

«El joven negro y de la periferia es un blanco histórico» de las operaciones policiales, afirma.

Más del 80% de los muertos en operativos en 2025 en el país eran negros, en su mayoría hombres de entre 15 y 29 años, según el Anuario.

En esta favela, la lucha contra la letalidad policial está liderada por mujeres, que se apoyan entre sí.

Rita Cássia Souza dos Santos, una empleada doméstica de 59 años, espera desde hace trece años el juicio de tres policías acusados de matar a su único hijo, Carlos Alberto, en 2013, cuando tenía 21 años.

«La policía intentó ensuciar su nombre y vincularlo con el narcotráfico para justificar su muerte», afirma y denuncia que ellas también son atacadas por los propios agentes.

«Nos insultan, nos ofenden, dicen que somos mujeres de delincuentes», dice.

Consultada por AFP, la Policía Militar de Bahía no respondió.

– Miedo de la policía –

«Son las mujeres, que cubren los cuerpos de sus familiares (abatidos), quienes se organizan» en busca de justicia y cambios políticos, afirma Souza.

Su activismo contribuyó a que esté en trámite en Bahía el proyecto de ley Ana Luiza, que prevé asistencia médica, económica y psicológica para las víctimas de operativos policiales.

Lleva el nombre de una joven de 19 años asesinada durante un operativo en Salvador.

Elisângela Souza Santos, de 37 años, habla en voz baja. Su mirada refleja indignación al recordar que estaba embarazada cuando policías irrumpieron en su casa y mataron a su marido, Marivaldo, de 29 años.

«Tengo más miedo de la policía que de los narcotraficantes», dice.

– «Mal con Lula, peor sin Lula» –

El presidente Lula, cuyo Partido de los Trabajadores gobierna Bahía desde hace 20 años, promete crear un ministerio de Seguridad Pública y debilitar a las bandas criminales atacando su base económica.

Flávio Bolsonaro, inspirado en el presidente salvadoreño Nayib Bukele, defiende una política de mano dura y la clasificación de las grandes facciones Primeiro Comando da Capital y Comando Vermelho como organizaciones terroristas.

«No confío en ningún político. Pero si Flávio Bolsonaro es elegido presidente, nuestra situación va a empeorar mucho. Ya vimos cómo fue con su padre (el ultraderechista Jair Bolsonaro, 2019-2022). Mal con Lula, mucho peor sin Lula», dice Souza Santos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Bahía informó de un plan para implementar 1.300 cámaras corporales para controlar la acción policial. Confirmó que no brinda asistencia social a las víctimas de la letalidad de los agentes.

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