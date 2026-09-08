La OMS confirma que fumar puede reducir las posibilidades de hombres y mujeres de concebir

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Ginebra, 8 sep (EFE).- Fumar puede reducir las posibilidades tanto para mujeres como para hombres de lograr un embarazo y también puede disminuir las probabilidades de éxito de ciertos tratamientos de fertilidad, con un 40 % de mayor riesgo entre las mujeres fumadoras frente a las que no fuman, afirmó este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En un documento en el que analiza y resume la evidencia científica reunida al respecto desde hace un cuarto de siglo, el organismo también advierte sobre los posibles efectos de la exposición al humo de tabaco ajeno.

De acuerdo a los hallazgos realizados, una de cada seis personas en edad reproductiva experimentará en algún momento de su vida infertilidad, definida como la imposibilidad de lograr un embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin protección.

Lo que ahora se ha podido determinar con rigor científico es que el tabaco perjudica la salud reproductiva femenina y que abandonar su consumo reduce el riesgo de infertilidad.

Según la publicación de la OMS, las mujeres que fumaron en el pasado pero que ya no lo hacen presentan un 25% menos de riesgo de infertilidad que aquellas que continúan fumando, lo que, según la organización, apunta a que dejar el tabaco puede marcar una diferencia significativa.

El organismo subraya que la infertilidad no es únicamente un problema de salud femenina y que la revisión de 44 estudios con la participación de 60.000 hombres ha establecido la relación entre el consumo de tabaco y alteraciones reproductivas, incluidos problemas en el semen y disfunciones sexuales.

«Los hombres fumadores presentaban con mayor frecuencia disfunción eréctil y problemas de eyaculación, así como ausencia de espermatozoides en el semen, menor movilidad y alteraciones en su morfología», explican los investigadores de la OMS.

El consumo de tabaco en pipa de agua, conocida como shisha o cachimba, también podría afectar a la fertilidad masculina.

En cuanto a los tratamientos de fertilidad, la OMS indica que hay estudios que encontraron una asociación entre el consumo de cigarrillos y un menor número de embarazos y nacimientos tras técnicas de reproducción asistida, como la fecundación in vitro.

Los resultados apuntan a que las probabilidades de obtener un resultado positivo podrían reducirse a la mitad entre quienes fuman cigarrillos.

Sobre productos más recientes, como los cigarrillos electrónicos, las pipas de agua y el tabaco sin humo y otros productos de nicotina, la OMS explica que los estudios se están realizando, por lo que no se pueden hacer afirmaciones concluyentes, pero señala que también podrían entrañar riesgos para la fertilidad y reclama más investigación.

Ante estos datos, la OMS recomienda que los profesionales sanitarios informen a las personas y parejas que planean tener hijos sobre los riesgos reproductivos del consumo de tabaco. EFE

is/alf